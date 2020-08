ONE PIECE: a che punto è il manga? l'autore rivela quanto manca al finale

A discapito delle aspettative, Eiichiro Oda si sta rivelando di parola nella stesura dell'ultima parte di ONE PIECE. Nel corso di una recente intervista, il sensei ha rivelato diverse informazioni e curiosità sul manga, ma non prima di aver chiarito le sue intenzioni in merito al finale della serie.

Quando finirà ONE PIECE? Questa domanda ha iniziato a circolare già da quando l'editor dell'opera rivelò diversi mesi fa che il finale del manga era atteso entro i prossimi 5 anni. Ad ogni modo, Oda continua ad essere dello stesso avviso in quanto in occasione di un'intervista per un'emittente televisiva, dove tra l'altro ha partecipato con addosso sul viso uno sticker di Rufy, ha rivelato che la serie finirà entro quattro anni e mezzo.

Inoltre, il sensei ha confermato che il finale è già stato deciso e che tutti i suoi editori ne sono a conoscenza. A tal più, l'editor Naito ha espresso un commento sul finale del manga che sarà "magnifico". Già in un'altra occasione, lo stesso supervisore di ONE PIECE aveva aggiunto che la conclusione sarebbe stata più toccante della morte di Ace.

Ad ogni modo, vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi le restanti parti dell'intervista a Eiichiro Oda. E voi, invece, cosa vi aspettate dai prossimi 4 anni e mezzo a questa parte? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.