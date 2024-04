ONE PIECE, facciamo il punto: dove si trova ogni Mugiwara nella baraonda di Egghead

Come spesso accade in ONE PIECE i Mugiwara si dividono una volta arrivati su un'isola nuova, perciò in attesa del ritorno del manga proviamo a fare il punto sulla loro posizione all'interno di Egghead.

La zona più accesa dell'isola al momento è quella vicina alle navi della Marina militare, con Rufy, Dori e Brogi che si sono uniti contro gli Astri di Saggezza, ma sono già in procinto di scappare verso la nave di Elbaf.

Poco più avanti nella corsa verso la salvezza sono invece Sanji e Vegapunk, dopo che lo scienziato è quasi morto in seguito ai colpi subiti da Kizaru. E chissà cosa uscirà fuori dalla sua dichiarazione, ne abbiamo parlato negli scenari possibili per il finale di Egghead in ONE PIECE.

Più avanti ancora e di corsa verso la nave c'è il gruppo con Franky e Bonney, inseguiti da Jinbe e Zoro. La giovanissima piratessa a questo punto potrebbe se non unirsi alla ciurma di Rufy almeno condividere con loro un certo lasso di tempo, magari proprio fino ad Elbaf. Ci siamo anche fatti una delle domande più importanti per ora: quando vedremo finalmente Elbaf in ONE PIECE?

Nella Labophase invece ci sono ancora Nami, Usopp e gli altri, assieme alla Thousand Sunny, in attesa che Rufy riesca a mettersi in salvo.

E voi come vi aspettate finirà la saga di Egghead? Diteci la vostra nei commenti!

