ONE PIECE: qual è stato l'allenamento di Garp? Ecco come ha preparato il suo pugno

La presentazione di Monkey D. Garp avvenne tanto tempo fa, appena dopo la fine della grande battaglia di Enies Lobby che vide vincitori Rufy e i suoi pirati. La ciurma riuscì a scappare, trovando rifugio a Water Seven, ma lì vennero trovati dalla marina e, più precisamente, dal nonno di Rufy, Garp. E così ci fu la sua introduzione in ONE PIECE.

Lì fu raccontata parte della sua storia, di come fosse un marine leggendario noto principalmente come "Garp il pugno". Un pugno fenomenale, capace di spazzare via ogni cosa, anche le difese più solide. Ma come ha fatto Garp a creare un pugno così forte, anche al naturale? A spiegarlo ci pensa ONE PIECE 1088.

Il nuovo capitolo del manga si dedica in parte al passato. Sin da quando era giovane, Monkey D. Garp si allenava nella base del G-1 della marina. In un'area dismessa, c'era una nave da guerra corazzata che Garp usava come punching ball. Qui si allenava colpendo la chiglia della nave a ripetizione, senza usare Haki o altri poteri, così da rinforzare il proprio pugno. Giorno dopo giorno, anche dopo essere stato avvicinato da Kuzan, continuò questo allenamento. Il suo pugno è diventato sempre più forte, lasciando una forte impronta sulla nave che, nel presente, è prossima a essere sfondata.

Ovviamente, quando Garp utilizza l'Haki diventa ancora più forte e lo sta dimostrando ad Hachinosu attualmente in ONE PIECE, con la sua grande battaglia contro i pirati di Barbanera. Sapevate che proprio nel periodo di Water Seven doveva essere inserito un dialogo tra Usopp e Garp, poi cancellato?