ONE PIECE, qual è attualmente il livello di forza dei tre Ammiragli?

I livelli di potere in uno shonen di combattimento sono sempre molto importanti, perciò andiamo a vedere qual è attualmente, provando a fare qualche speculazione, quello dei tre Ammiragli di ONE PIECE rispetto ad altri personaggi.

Nell'ultimo periodo all'interno di ONE PIECE abbiamo visto un Ammiraglio della Marina combattere contro uno dei personaggi attualmente considerato fra i più forti del manga: Luffy con il Gear Fifth. Ora, lo scontro sembra essersi fermato al momento in un pareggio, anche se non sappiamo se Kizaru si stesse trattenendo o avesse ancora qualche asso nella manica da giocare.

Prendendo questo esempio generale allora potremmo dire che Luffy con il Gear Fifth è al momento più forte di Ryokugyu e Fujitora: certo, del primo ancora abbiamo visto poco e il secondo non ha mai combattuto seriamente, eppure ci sentiamo di mettere Kizaru un pelino più alto rispetto ai suoi due colleghi e quindi alla pari, più o meno, con il capitano dei Mugiwara. Ne parlavamo anche con gli Ammiragli di ONE PIECE dal più scarso al più forte.

Resta il fatto che almeno Kizaru, ma probabilmente anche Ryokugyu e Fujitora, sono molto più forti dei membri di una ciurma oltre al capitano, senza contare il fatto che potrebbero essersi allenati nel periodo in cui non li abbiamo visti.

Discorso a parte da fare per Akainu perché essendo Grand'Ammiraglio dovrebbe comunque stare sopra anche a livello di potenza dello stesso Kizaru.

E voi siete d'accordo o no? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a come il Governo mondiale di ONE PIECE ha distrutto la natura antimilitarista dei Pacifista.