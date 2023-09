One Piece: qual è la donna pirata più forte del manga? Ecco la classifica!

La narrazione di One Piece è raccontata principalmente attraverso la lente dei pirati, ma nonostante i loro sforzi, il Governo Mondiale regna tecnicamente ancora sovrano. Il loro ramo militare principale, i Marines, è pieno di combattenti capaci, tra cui molti personaggi che si dimostrano tra i più forti dell'intera serie.

Bell-mere ha l'onore di essere la prima donna Marine ad apparire in One Piece. Sebbene si sia ritirata dopo aver adottato Nami e Nojiko, Bell-mere ha servito come membro delle forze militari del Governo Mondiale per anni dopo essersi unita ai loro ranghi. Chiaramente, il suo addestramento le ha instillato un profondo disprezzo per i pirati indisciplinati, come dimostra la sua faida con Arlong e i suoi subordinati.

Hibari, un cecchino visto con il gruppo, è una nota collaboratrice di Kobi. Appare anche su Hachinosu durante il tentativo del gruppo di recuperare il suo membro dai capelli rosa. Poiché gli operatori dello SWORD operano senza la protezione del Governo Mondiale, è lecito supporre che la maggior parte dei suoi membri, compresa Hibari, sia più che capace di difendersi da sola. Ha il grado di Comandante, una posizione che ha un peso significativo quando si tratta di SWORD. Questo, unito al suo abile utilizzo della tecnologia dei cecchini del Dr. Vegapunk, fa pensare che sia molto più forte della media dei soldati dei Marine.

Tashigi non è mai stata una vera rivale di Roronoa Zoro, ma questo non significa che non abbia meriti in combattimento. Il capitano dei Marine è una spadaccina di alto livello e la sua forte bussola morale la rende una risorsa vitale per gli sforzi del viceammiraglio Smoker. Data la lunga presenza di Tashigi in One Piece, ci sono molti momenti sullo schermo che dimostrano le sue capacità.

Quando i Marines raggiungono il grado di contrammiraglio, sono considerati alcuni degli ufficiali di grado più elevato dell'intera forza militare. Questo è certamente il caso di Hina, che dipende direttamente dal quartier generale dei Marines e non da un superiore diretto.

Kujaku è una delle ultime arrivate in One Piece, essendo apparsa per la prima volta in una tavola di copertina del capitolo 966 del manga. Sebbene i fan abbiano visto poco delle abilità di Kujaku, il suo grado di contrammiraglio e la sua posizione all'interno dello SWORD dovrebbero essere sufficienti a incutere timore nei cuori della maggior parte dei pirati.

I Marines decorano l'intera Grand Line, ma quelli che si trovano nelle profondità del Nuovo Mondo sono una razza completamente diversa. Questi soldati si scontrano con le più forti ciurme di pirati del mondo. Ufficiali come Doll, il viceammiraglio donna che dirige la base dei Marines G-14, devono essere abituati ad affrontare le avversità.

Il viceammiraglio Gion è probabilmente la variabile sconosciuta più significativa dei Marines. Insieme a Doll e Tsuru, forma un terzo del trio femminile di più alto rango dei Marines. Si dice persino che sia stata presa in considerazione per il ruolo di ammiraglio dopo che Akainu ha ricevuto la sua ultima promozione.

Monkey D. Garp, Silvers Rayleigh, Sengoku, Barbabianca e la donna più nota della storia dei Marines, Tsuru, possono essere anche invecchiati, ma sarebbero in grado di demolire facilmente quasi tutti i combattenti della serie. Tsuru, come molte altre donne marine, non ha ancora avuto la possibilità di mettersi in luce. Tuttavia, diversi segnali indicano il suo potere. Donquixote Doflamingo interrompe l'inseguimento di Trafalgar D. Law nel Nord Blu dopo aver incontrato la nave di Tsuru. Dopo che l'appariscente criminale è stato catturato a Dressrosa, Tsuru aiuta anche a fermare la tentata evasione di Jack la Siccità. Sebbene Sengoku e Fujitora abbiano generalmente il merito di aver sconfitto Jack, c'è motivo di pensare che anche Tsuru abbia avuto un ruolo fondamentale.