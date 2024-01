ONE PIECE, qual è il frutto del diavolo più debole? Ecco la top 5

L’universo di ONE PIECE è costellato di incredibili poteri derivanti dai più stravaganti frutti del diavolo, ma esistono anche frutti molto deboli, e dalle capacità discutibili. Andiamo, quindi, a scoprire quali sono i 5 frutti del diavolo peggiori e più deboli mai concepiti da Eiichiro Oda nel corso dell’epopea piratesca dei Mugiwara.

Il power system ideato da Oda sensei ha ispirato molti mangaka e artisti delle nuove generazioni, e per quanto possa apparire semplice da una rapida occhiata, nasconde in realtà molte più variabili e specificità di quanto si possa credere. L’autore ha abituato i lettori a frutti del diavolo dai poteri straordinari, creativi, fantasiosi in maniera simpatica ma anche utile durante gli scontri e che conferiscono diversi vantaggi a chi li ingerisce. Tuttavia, esistono anche dei frutti che avrebbero creato molti meno problemi ai propri utilizzatori.

Il primo è il frutto Berry Berry di tipo Paramisha ingerito dal capitano della Marina Verygood, che gli permette di resistere e assorbire molto bene gli attacchi percussivi, ma trasformando parte del proprio corpo in delle sfere. Una capacità del genere riesce a sorprendere gli avversari solo la prima volta che si manifesta, ed è facilmente contrastabile.

Passiamo alla capacità peculiare di Streusen, capocuoco dei pirati di Big Mom che può vantarsi del frutto Cook Cook, col quale riesce a tramutare oggetti in cibo dal sapore orribile. Un potere inutile sul campo di battaglia e che non riesce nemmeno a facilitargli il lavoro di cuoco. Troviamo poi Kin’emon, comandante dei Nove Foderi Rossi fedeli al leggendario samurai di Wano. Kin’emon spicca per le abilità nell’arte della spada, ma sicuramente non può fare molto affidamento sul frutto del diavolo Veste Veste col quale può trasformare oggetti sulla testa delle persone in vestiti che una volta tolti scompaiono.

Arriviamo ad Albida, una delle prime villain incontrate da Luffy, che mangerà poi il frutto Swish Swish che renderà la sua pelle talmente liscia da essere priva di attrito. Se questo le permette di resistere ad ogni oggetto lanciatole contro, è anche rischioso dato che non riuscirebbe mai a fermarsi di sua spontanea volontà se iniziasse a correre o venisse spinta.

Concludiamo con uno dei frutti del diavolo più criticati di sempre: l’Homo Homo ingerito da Chopper. Con questo frutto la renna ha raggiunto un livello di intelligenza pari a quello degli esseri umani, e così può parlare, comprendere vari linguaggi, e apprendere concetti relativamente complicati, permettendogli anche di raggiungere forme ibride umano-renna. Tuttavia, dall’utilizzo fatto da Chopper nel corso dell’opera, e dalla varietà di trasformazioni discutibili e per la maggior parte davvero poco incisive in battaglia, è chiaro che si tratti di uno dei frutti più deboli e dal potenziale, almeno attualmente, sprecato.

Per concludere, ecco cosa rende Shiki il Leone Dorato un personaggio canonico, e vi lasciamo al trailer di ONE PIECE 1092.