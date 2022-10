ONE PIECE: qual è il frutto del diavolo più forte?

Il power system di ONE PIECE di basa sui poteri dei Frutti del Diavolo, frutti dalle capacità mistiche che, pena il sacrificio della capacità di nuorare, se mangiati conferiscono abilità incredibili come ad esempio trasformare il proprio corpo in gomma. Ma quale è il Frutto del Diavolo più forte dell’opera di ONE PIECE?

Agli albori dello shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda si riteneva che i possessori dei Frutti del Diavolo fossero molto pochi. In realtà, una volta arrivati nella Grand Line si è scoperto che i Frutti del Diavolo non sono la rarità che si pensava. Tuttavia, i Frutti del Diavolo di ONE PIECE nascondo ancora dei segreti.

Nel corso dell’opera ne abbiamo infatti visti di diverso tipo, sostanzialmente divisi in tre categorie. I frutti di tipo Rogia permettono di trasformarsi in un determinato elemento, diventando sostanzialmente immateriali. I Paramisha consentono invece di modificare il proprio corpo o avere effetti sull’ambiente circostante, mentre i frutti Zoo Zoo donano la capacità di trasformarsi in un animale specifico. La forza di un uomo non dipende però necessariamente dall’aver mangiato un frutto. Ad esempio il re dei pirati Gol D. Roger non aveva mangiato un Frutto del Diavolo.

Il primo frutto di ONE PIECE è quello Gom Gom di Rufy, attraverso il quale il protagonista riesce ad allungare le parti del proprio corpo come se fosse fatto di gomma. Questo frutto nasconde però un segreto e una risposta sul frutto di Rufy potrebbe presto arrivare in ONE PIECE.

Tra i frutti più potenti mai visti ci sono quelli degli Ammiragli della Marina, il Pika Pika di Kizaru, lo Zushi Zushi di Fujitora e il Magma-Magma di Akainu. Grazie all’Homo Homo modello Buddha, il Grande Ammiraglio Sengoku era una delle personalità più temute dell’epoca di Gol D. Roger.

Per quanto riguarda i pirati, tra i frutti più forti ci sono quelli di Marco, il Bird-Bird modello Fenice, quello di Trafalgar D. Law, l’Op-Op, e quelli degli antagonisti Enel e Doflamingo, rispettivamente il Rumble Rumble e lo Ito-Ito. Un altro frutto del diavolo molto potente è quello in possesso di Barbanera, il Dark-Dark che permette di sfruttare l’oscurità e creare buchi neri.

Tuttavia, nella recente Saga di Wano scopriamo due frutti del diavolo ancora più terribili. Il primo è quello di Charlotte Linlin, la Yonko Big Mom. Il frutto Soul-Soul le permette di manipolare le anime a suo piacimento e dare vita a oggetti non viventi. Il secondo è quello di Kaido, il frutto Woh-Woh modello drago azzurro che gli consente di diventare un drago orientale.

Il frutto del diavolo più potente in assoluto era quello di Barbabianca. Con il suo frutto Tremor-Tremor, Edward Newgate riusciva a generare potenti onde d’urto in grado di provocare violenti terremoti. Secondo Sengoku, il frutto di Barbabianca era talmente potente da poter distruggere il mondo.