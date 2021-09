ONE PIECE: qual è il frutto di Monkey D. Dragon? Una teoria indica un animale leggendario

Il mondo di ONE PIECE ha ancora tanti personaggi che non sono stati approfonditi a sufficienza. Tra questi c'è Monkey D. Dragon, padre del protagonista Rufy. L'uomo si è visto poche volte nel corso del manga e ha già fatto sapere di avere dei poteri non di poco conto. Ci potrebbe volere ancora un po' però prima di vederlo appieno all'opera.

Sappiamo che ha il potere di controllare il vento, forse segno di un Paramisha o di un Rogia. E se non fosse così? Quale Frutto del Diavolo avrebbe Monkey D. Dragon? Una teoria di un fan di ONE PIECE potrebbe rivelare l'arcano, in attesa che Eiichiro Oda confermi tutto nelle pagine ufficiali del suo manga.

Si parte da un dettaglio non proprio piccolo sul viso del comandante dell'Armata Rivoluzionaria: il tatuaggio rosso sul lato sinistro. Questo, secondo l'utente Any_Plantain che ha postato su Reddit la teoria, richiama fortemente il tatuaggio di alcune tribù di nativi americani, che lo ricollega quindi a una creatura mitologica che viveva in alcune leggende orali di quei popoli.

Chiamato Wakinyan, Hohoq, Kw-Uhnx-Wa a seconda del popolo di riferimento, al giorno d'oggi è conosciuto come Thunderbird in inglese o Uccello del Tuono in italiano. Si dice che sia in grado di scatenare tempeste, addensando nubi, creando correnti di vento e di imitare il rumore dei tuoni con le sue ali. Di conseguenza, Monkey D. Dragon potrebbe avere un Frutto del Diavolo Zoo Zoo uccello, modello Uccello del Tuono. Considerata la sua origine mitologica, potrebbe essere uno dei Frutti del Diavolo più forti.

Questo si aggiungerebbe all'Haki e a tutte le altre caratteristiche che rendono Dragon un comandante temuto in tutto il mondo.