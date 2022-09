ONE PIECE: qual è il frutto di Gol D. Roger? Il grande potere del Re dei Pirati

Il sistema di forza di ONE PIECE si basa sui poteri donati dai Frutti del Diavolo e sull'Ambizione. Sappiamo che il mitico Gol D. Roger è stato per certo il pirata più temibile di sempre, ma sulla sua figura ci sono ancora diversi misteri. Salpiamo in cerca della verità sul leggendario Re dei Pirati.

In precedenza, abbiamo scoperto che Gol D. Roger ha avuto un erede in ONE PIECE. Ma quali altri segreti nasconde il personaggio più stimato di tutta l'opera di Eiichiro Oda? Roger era conosciuto come il Re dei Pirati non solo per essere stato l'unico essere umano a esplorare l'intero mondo di ONE PIECE, ma anche per la sua immensa potenza. Egli era infatti talmente potente da poter rivaleggiare al pari con Monkey D. Garp e Barbabianca, suoi eterni rivali e amici. Sulla testa di Roger pendeva una taglia di 5.564.800.000 berry, ma di quale frutto del diavolo era entrato in possesso per raggiungere questi risultati?

Di Roger sappiamo che fosse a conoscenza del significato dei Poignee Griffe, grazie alla sua particolare capacità di udire voci. Era infatti in grado anche di sentire Zunisha o i Re del mare, sebbene non potesse dialogare direttamente con loro. Roger sapeva anche la verità sulla volontà della D. e la storia di Joy Boy. Ma allora possedeva un frutto del mare? Gol D. Roger non possedeva alcun Frutto del Diavolo.

La potenza di Roger proveniva dalla sua sola Ambizione. Egli era in grado di controllare tutti i tre tipi di Haki, quelli della percezione, dell'armatura e del re conquistatore. In combattimento era armato con la sua sciabola, chiamata Ace, con cui era un vero prodigio.

La verità sul potere di Roger emerge in ONE PIECE 1047, nelle parole di Kaido. Mentre la forza dei suoi rivali, o da coloro i quali nel presente stanno tentando di raggiungere i risultati da lui conseguiti, deriva dai frutti del diavolo, la forza di Roger risiedeva solamente nella sua volontà. Esattamente come il defunto re dei pirati, anche Shanks il Rosso non ha mai mangiato un frutto in ONE PIECE.