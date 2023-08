ONE PIECE, qual è ora il livello dei Mugiwara rispetto ai tre ammiragli?

Le gerarchie della marina di ONE PIECE sono abbastanza conosciute, in particolar modo con i ranghi più alti che attirano sempre l'attenzione. All'apice, dopo il grandammiraglio Akainu, ci sono i tre ammiragli, tra i personaggi più potenti e influenti dell'organizzazione e dell'intero mondo del manga di Eiichiro Oda.

I tre ammiragli rappresentano la cima della gerarchia marinaresca e incarnano la potenza e l'autorità della Marina nel mondo di ONE PIECE. Le loro abilità straordinarie, personalità distinte e ruoli chiave nella storia fanno sì che siano personaggi di grande rilevanza e interesse all'interno dell'opera. Nel corso del racconto, Oda ne ha presentati diversi, ma attualmente ce ne sono tre ben precisi: Kizaru, Fujitora e Ryokugyu. Sono potenti, ma quali sono i Mugiwara che possono pensare di affrontare i tre ammiragli?

Tutti e tre sono affrontabili indubbiamente da Monkey D. Rufy, il capitano della ciurma e nuovo imperatore dei mari. Anche se in uno scontro all'ultimo sangue, anche Roronoa Zoro ha grandi chance di sconfiggere questi ammiragli, potendo contare ora su una spada eccezionale e sull'Haki del Re Conquistatore. Più dubbia la posizione di Sanji e Jinbe: i due pirati sono sicuramente molto forti e si trovano attualmente a contendersi il terzo posto del podio per forza nella ciurma di protagonisti. Avrebbero sicuramente le carte in regola per affrontare un ammiraglio, anche se non con enormi chance di successo.

Impossibile vedere uno scontro alla pari per gli altri membri della ciurma. Usopp, Nami, Nico Robin, Chopper, Franky e Brook sono lontani dal livello di potenza di questi mostri sacri della marina e per loro non ci sarebbe alcuna chance di successo. Ecco invece chi è il più forte tra gli ammiragli di ONE PIECE.