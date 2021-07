ONE PIECE, qual è il miglior momento dell'anime? I fan rispondono in massa su Twitter

Le risposte del fandom spaziano ovviamente per ogni momento della lunghissima opera. Mentre l'autore della domanda si sofferma sul salvataggio della Going Merry alla fine della saga di Enies Lobby, il resto del pubblico spazia dalle prime saghe dell'anime - citando ad esempio il momento in cui Rufy dà il suo cappello a Nami durante la saga di Arlong Park - fino alle ultime, concentrandosi sulle battaglie di Rufy a Whole Cake Island e Wano, citando anche momenti del passato di questo mondo con lo scontro tra Roger e Barbabianca .

Ormai ONE PIECE è uno dei pilastri dell'animazione giapponese . In onda da svariati decenni, l'avventura di Rufy durerà ancora un bel po' di tempo. Il suo viaggio per diventare Re dei Pirati sembra essere giunto quasi al termine, anche se coprire le ultime fasi della storia richiederà ancora svariati episodi.

For me, if I had to pick, it would probably be the scene where Merry saves the crew from Enies Lobby🥲 — StudioAlex (@_StudioAlex) June 24, 2021

Marineford spoilers



Nearly 1000 episodes and this is the best scene IDC



This scene completely nullifies any “Who is Luffy’s mom??” questions because it’s undoubtedly Dadan pic.twitter.com/XHkpSOS12V — Ath (@HAthouTobi) June 24, 2021

This atom bomb of a clash 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/sgaJYMSVPV — Dino (@Rondino_) June 25, 2021

i absolutely adore the interactions between Luffy and Tama so this moment just hit so hard, probably not my top 1 but def in the top 3 pic.twitter.com/KVvS6xSYd8 — moffu (cr: nothing?? idk) (cw: inuyasha) (@moffutard) June 24, 2021

Idk but this is defo my fav transformation scene in the series pic.twitter.com/Qm6EZGcoul — ؜ٍ (@galaxyst4rr) June 24, 2021

WHEN ZORO JUST NONCHALANTLY CUT A BIG ASS TRAIN IN HALF BECAUSE IT WAS CAPTAINS ORDERS pic.twitter.com/P14LJMEJtU — dash (@dash__) June 25, 2021