ONE PIECE: qual è stato il miglior capitolo del manga nel 2022?

È stato un anno molto importante per ONE PIECE. Il manga di Eiichiro Oda ha finalmente concluso la saga di Wano, con la lunghissima fase di Onigashima culminata nel famoso e particolare capitolo 1044 di ONE PIECE. C'è però tanta altra carne al fuoco messa dall'autore, che ha fatto rizzare l'attenzione di tutti i lettori del manga.

Ma in sostanza, qual è stato il miglior capitolo di ONE PIECE nel 2022? Innanzitutto, partiamo da quali capitoli vanno presi in considerazione per quest'analisi: il primo capitolo nel 2022 secondo le uscite ufficiali è stato il 1036 "Il bushido è la via della morte", durante il quale Zoro sconfigge definitivamente King e inizia la sfida più seria di Rufy VS Kaido. La conclusione di quest'anno è invece segnata dal recente capitolo 1070 di ONE PIECE, dato che il prossimo capitolo, il 1071, arriverà ufficialmente il 6 gennaio 2023.

Tenuto questo in considerazione, il miglior capitolo va vagliato tra questi 35 capitoli. Sicuramente per molti l'attenzione principale viene deviata dal capitolo 1044 nel quale risveglia il suo Frutto del Diavolo. Come abbiamo già spiegato nella nostra analisi, tuttavia, è sì un capitolo importante ma con tanti difetti e che ciò lo porta a non essere il migliore. Questo potrebbe invece essere ricercato nella serie di capitoli nati dopo la fine della guerra di Onigashima: le tante rivelazioni fanno pensare che il capitolo migliore di ONE PIECE nel 2022 sia il 1053, momento durante il quale vengono rivelati i nuovi quattro imperatori, le nuove taglie di Rufy, Kid e Law, oltre ad alcuni segreti dell'arma ancestrale Pluton.

A stretto giro, non è neanche da sottovalutare l'importanza del capitolo 1060, ben narrato e con conseguenze importanti sulla storia. E secondo voi invece qual è stato il miglior capitolo di ONE PIECE nel 2022?