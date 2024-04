ONE PIECE: qual è la miglior trasformazione di Luffy? La classifica dei Gear!

Come ogni grande protagonista di opere shonen improntate sull’azione e sul miglioramento sul campo di battaglia, Monkey D. Luffy vanta ormai un’infinità di tecniche efficaci, derivanti da diverse trasformazioni ottenute durante il suo viaggio alla ricerca di ONE PIECE, e vediamole tutte nel dettaglio classificandole dal punto di vista del design.

Partiamo da Nightmare Luffy, la forma raggiunta dal capitano dei Mugiwara nella saga di Thriller Bark. Si tratta di una trasformazione temporanea, dovuta all’inserimento delle ombre di 100 individui nel suo corpo da parte di Gekko Moria. Luffy appare molto più grande, dalla pelle blu, il corpo sproporzionato, e con una forza bruta molto più sviluppata.

Passiamo al Gear Third, apparso per la prima volta durante l’arco di Enies Lobby, col quale Luffy riesce a padroneggiare molto meglio le proprietà del frutto Gom Gom, gonfiando pugni e braccia, soffiando nelle dita, per raggiungere un livello di potenza impressionante, e riuscendo persino ad infondere i propri colpi con fiamme o elettricità.

Arriviamo al Gear Fourth Tankman, forma vista pochissime volte nel corso della serie, e, come suggerisce il nome, è una delle più resistenti del protagonista. Luffy gonfia talmente tanto i muscoli, infondendoli con l’ambizione dell’armatura, da sembrare molto più grosso, e buffo, ottenendo invece una capacità difensiva straordinaria. Ovviamente ha difficoltà nel potersi muovere rapidamente, ma riesce a resistere persino agli attacchi di Charlotte Cracker dei pirati di Big Mom.

Rimaniamo nel Gear Fourth con Bounceman, introdotta come la prima forma di questo stadio durante lo scontro finale con Do Flamingo nell’arco di Dressrosa. Luffy appare molto più muscoloso, gonfiando il torace e la parte superiore del corpo, ed estendendo l’ambizione dell’armatura su entrambe le braccia, fino a convergere sul collo.

In fondo al podio si classifica il Gear Fourth: Snakeman, trasformazione raggiunta nello scontro con Katakuri. Partendo dalla forma di partenza Luffy irrobustisce braccia e gambe, infuse nell’haki dell’armatura. L’espressione è estremamente aggressiva, evidenziata dai capelli ora rivolti verso l’alto.

In seconda posizione si classifica il Gear Second, prima trasformazione raggiunta dal protagonista nell’ormai memorabile battaglia contro Rob Lucci nell’arco di Enies Lobby. Appoggiandosi sulle gambe Luffy aumenta la pressione sanguigna a tal punto da incrementare la propria temperatura corporea e da far evaporare il sudore. Ciò rende la gomma del suo corpo più flessibile, permettendogli di raggiungere velocità e potenza incredibili.

Il titolo di miglior design tra le trasformazioni di Luffy va al Gear Fifth, forma dovuta al risveglio del frutto Gom Gom, in realtà frutto Zoan di tipo mitologico modello Nika. Sebbene la forma abbia ricevuto numerose critiche da parte della community, soprattutto per la sua estetica eccessivamente giocosa, è innegabile constatare il modo in cui Oda è riuscito a renderla memorabile sin da subito, stravolgendo il design del protagonista, ora con capelli bianchi, occhi gialli, gli stessi abiti ma dove risaltano il bianco e il viola.

Sand land. Ultimate edition è uno dei più venduti oggi su