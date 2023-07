ONE PIECE: qual è l'origine della cicatrice a X sul petto di Rufy?

Nel caitolo 1088 di One Piece Rufy si scontrerà con una notizia devastante e che riguarda il destino di nonno Garp. La X che ha sul petto sarebbe legata ad un altro trauma che Cappello di Paglia ha dovuto affrontare e oggi andremo a scoprire l'origine di questa cicatrice che è ormai diventata una sua peculiarità.

Le due cicatrici sono una caratteristica molto importante nel character design di Rufy. Mentre di una conosciamo l'origine, sull'altra c'è un dibattito ancora aperto. La ferita sotto l'occhio se l'è procurata da solo con un coltello quando, volendo dimostrare a Shanks di essere un vero pirata, nonostante sia solo un bambino, decide di tagliarsi sotto l'occhio sinistro. Questo succede nei primi capitoli, nel villaggio natale del capitano, Foosha.

Riguardo la seconda, la vistosa cicatrice ad X sul petto, ci sono due probabili origini, anche se solo una è generalmente considerata canonica. La versione ufficiale, ma mai confermata eplicitamente, sarebbe legata al capitolo 578 del manga. Ci troviamo a Marineford e Rufy è in uno stato semi-comatoso dovuto allo shock per la morte di Ace. Jinbe lo salva dalla furia di Akainu, che comunque riesce a raggiungerli, trapassare con il suo Pugno di Magma l'uomo-pesce e colpire Cappello di Paglia. Grazie a Law i due si salvano, riportando comunque i segni dello scontro e quindi la cicatrice ad X.

C'è però un'altra versione presente in un episodio filler dell'anime e che si rifà ad un gioco per PlayStation, uscito nel 2003: One Piece: Ocean's Dream!. Nel videogame Rufy si ritrova a combattere contro uno Zoro ipnotizzato che lo scambia per nemico e gli procura una ferita con due fendenti sul petto. Ed è proprio questo che succede nell'episodio filler, quindi non canonico. Rufy dopo Marineford e il time-skip si ritrova con questa cicatrice, quindi ci sentiamo di considerare la prima come l'origine ufficiale, anche se non viene mai confermato nel manga.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo su quale sia l'origine dell' X scar?