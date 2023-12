ONE PIECE: qual è il personaggio preferito dell'autore? La risposta vi stupirà!

In oltre 25 anni di stesura, Eiichiro Oda ha sviluppato un mondo incredibilmente vasto, abitato dai personaggi più vari e disparati, ognuno dei quali caratterizzati alla perfezione. Ognuno di noi porta nel cuore un protagonista differente, ma per quanto riguarda l'autore stesso? Ecco il personaggio di ONE PIECE preferito da Eiichiro Oda.

Buona parte del fandom dell'opera è cresciuto fianco a fianco dei Mugiwara. Sono in molti quelli che letteralmente adorano lo spadaccino Roronoa Zoro, il cuoco Gambanera Sanji, oppure il potente e affascinante Imperatore Shanks il Rosso. Gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno approfondito Kuma e sua figlia Bonney, per cui i fan di questi due personaggi sono in netta crescita. Nessuno tra questi è il preferito dell'autore dell'opera, e quando conoscerete il suo nome sussulterete.

Oda ha ovviamente molto a cuore i Pirati di Cappello di Paglia. L'avventura è incentrata sui Mugiwara, per cui ripone nei dieci membri della ciurma molta più attenzione e cura in loro. Tra questi, il preferito di Oda è Rufy, il capitano che intende diventare il prossimo Re dei Pirati e il cui sogno è a noi ancora sconosciuto. Il nome del personaggio preferito della figlia dell'autore di ONE PIECE è noto, ma per quanto riguarda suo padre?

Dell'autore di ONE PIECE sappiamo il suo piatto preferito e che ha un riguardo speciale per Shanks il Rosso. Quando si parla del personaggio preferito di Eiichiro Oda bisogna fare riferimento a Gaimon, l'uomo che rimase chiuso in uno scrigno del tesoro in un'isola sperduta per ben vent'anni. Quella di Gaimon è in realtà una storia commovente, una delle migliori Miniavventure di ONE PIECE che meriterebbero di essere animate. Se questo articolo vi è piaciuto, ecco altre 10 curiosità su Eiichiro Oda di ONE PIECE.