ONE PIECE: qual è il piatto preferito del maestro Eiichiro Oda?

La fama raggiunta con ONE PIECE, il manga più venduto della storia che continua a registrare nuovi record, ha reso Eiichiro Oda uno degli artisti più rilevanti del settore, e anche grazie a diverse interviste e rubriche volute da lui stesso, come SBS, spesso emergono nuovi simpatici dettagli sulla sua vita privata, come i suoi gusti alimentari.

Il cibo in ONE PIECE non ricopre sicuramente un ruolo centrale, ma in determinate occasioni, legate soprattutto al personaggio di Sanji, cuoco dei Mugiwara, e all’incredibile voracità di Luffy, in grado di attingere ad una nuova trasformazione, il Tankman, proprio per la quantità di guerrieri dei biscotti ingurgitata, è chiaro che Oda abbia voluto dargli più spazio all’interno della narrazione.

Ma qual è il cibo preferito dal sensei? In base a quanto riportato da @sandman_AP, uno degli utenti più affidabili per quanto riguarda informazioni e approfondimenti sull’universo di ONE PIECE sui social, sembrerebbe che Oda preferisca un piatto di riso condito con della salsa di soia e con sopra della carne di maiale tritata, venduta ad un prezzo più che conveniente ad un discount vicino casa sua.

Inoltre, come mostra anche la foto allegata al post che trovate in calce, dove appare Toshio Furukawa, doppiatore di Portuguese D. Ace mentre prepara della carne su un’enorme griglia in casa di Oda, il mangaka organizza delle feste dove il piatto forte sono tonnellate di carne marmorizzata estremamente costosa.

