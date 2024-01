ONE PIECE, qual è precisamente il potere di Im?

Uno dei personaggi ancora decisamente avvolti dal mistero in ONE PIECE è Im, sovrano al di sopra dei Cinque Astri di Saggezza che governa nell'ombra. Ma quali sono i suoi poteri? Cerchiamo di fare qualche congettura con le informazioni in nostro possesso.

Sappiamo per certo che Im viene riverito dai Cinque Astri di Saggezza in ONE PIECE, risultando quindi per logica più forte di loro, probabilmente di parecchio. Ha anche distrutto l'isola di Lulusia con relativa facilità, usando però quella che potrebbe essere un'arma ancestrale o qualcosa modificato/creato da Vegapunk stesso, la Mother Flame.

Per quanto riguarda invece la sua forza, sappiamo che può trasformarsi in una sorta di creatura umanoide gigante, capace di assorbire il fuoco e controllare una sorta di lancia o freccia in grado di ferire anche Sabo già con il potere del Frutto del Diavolo di Ace.

Non sappiamo però se si tratta di un Frutto Zoo-Zoo Ancestrale o se è un'abilità di Im in particolare, ma visto che i Cinque Astri sono utilizzatori di un frutto di quel tipo è probabile che possa averne uno simile anche lui.

Possiede anche una spada che però non ha ancora utilizzato in combattimento e di cui non conosciamo un eventuale potere. Chissà se può essere anche lui un guerriero che Zoro dovrebbe superare per diventare il miglior spadaccino di ONE PIECE.

E secondo voi quali poteri ha Im? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo allo speciale sul personaggio rivelazione di ONE PIECE cioè Orso Bartholomew.