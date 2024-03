One Piece: qual è la reale natura dei Cinque Astri di Saggezza?

L'approdo su Egghead dei Gorosei ha gettato un velo di incertezza sul prosieguo della saga, portando i lettori di One Piece ad interrogarsi sia sulle conseguenze narrative dell'evento, sia sulla natura “demoniaca” che contraddistingue le loro forme yokai. Tanto che i poteri degli Astri potrebbero anche non derivare dall'assunzione dei Frutti.

Prima che One Piece 1110 ci mostrasse le potenzialità dei cinque ministri, era difficile inquadrare i Gorosei in uno schema predefinito che gettasse, anche solo parzialmente, luce sulle reali entità di questi personaggi, soprattutto perché il debutto della forma yokai di Saturn aveva già di per sé contribuito a confutare tutte le ipotesi precedentemente formulate sui collaboratori di Im, e sui poteri che li contraddistinguono. Del resto, uno dei motivi per cui abbiamo considerato la trasformazione finale di Saturn il momento spartiacque di One Piece, lo abbiamo ricondotto sì all'inviolabilità mostrata dal Gorosei, ma soprattutto alle singolarità corporee assunte dal Ministro con questa nuova configurazione.

A primo impatto, la trasmutazione in un Ushi-Oni ci ha fatto pensare alla sublimazione dei poteri di un Frutto, dal momento che ha sotteso la prosecuzione della tappa “intermedia” rappresentata dalla forma ibrida. Ma è pur vero che l'assoluta intangibilità dell'Astro ai colpi di Rufy, unita ai fattori rigenerativi di cui innerva costantemente il suo corpo, non trovano dei veri eguali in tutto il resto delle tipologie di Frutto del Diavolo viste in One Piece, al punto da alludere all'avvento di forme e potenzialità inedite, di cui Oda ha mostrato la prima vera anticipazione proprio nel capitolo 1110.

Nel momento stesso in cui siamo stati testimoni delle forme yokai degli Astri di Saggezza di One Piece è apparso immediatamente chiaro come ogni concezione o congettura che si proponesse di analizzare l'entità dei Gorosei a partire da nozioni e conoscenze pregresse, si sarebbe tradotta in un futile (e incongruente) esercizio di fantasia, proprio perché il quintetto governativo trascende le logiche con cui abbiamo fino a questo momento definito e osservato i personaggi di One Piece, nonché le istanze (combattive o identitarie) che li caratterizzano. E il motivo dietro tale fenomeno speculativo è da ricondurre alla necessità di guardare ai Gorosei non come possessori di Frutti o quali entità aliene, ma di declinare la loro natura in un'ottica diversa, che li adegui a dei “mostri” di derivazione demoniaca.

D'altronde, ad avallare tale ipotesi, è intervenuto lo stesso Oda. Prendendo atto delle classiche strategie con cui il mangaka presenta i personaggi nella narrazione o attraverso cui fa debuttare nel manga dei particolari poteri (seguiti dalla denominazione della sua fonte) la presentazione su Egghead delle forme yokai del quintetto governativo, al contrario, non è stata accompagnata da nessuna nomenclatura relativa ad un Frutto: anzi, nelle cinque vignette dedicate ai rispettivi membri dei Gorosei, Oda ha sovrapposto il volto degli Astri al nome degli yokai a cui rispettivamente si ispirano. A dimostrazione di quanto i personaggi non possano essere giudicati secondo gli stessi parametri con cui abbiamo analizzato fino a questo momento tutto il resto delle figure di One Piece, proprio perché non esistono entità pari o omologhe a questi cinque soggetti.

Ecco allora che le corporeità degli Astri, unite alle loro singolarissime potenzialità, denotano una derivazione demoniaca, di cui Im potrebbe essere artefice e responsabile. Nel caso in cui fosse stato proprio il capo supremo del Governo Mondiale a generare, attraverso i suoi poteri, il quintetto governativo, ecco che i Gorosei sarebbero da intendere come dei corpi-satelliti di Im, alla stregua dei “cloni” - con le dovute differenze – di Vegapunk. Un fattore che contribuirebbe ulteriormente a gettare sugli Astri un alone oscuro, nefasto: quasi si equiparassero ad un buco nero su cui convergeranno, per forza di cose, tutti gli eventi centrali del manga, oltre ai destini stessi dei Mugiwara.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su