One Piece: qual è la reale natura del rapporto tra Buggy e Shanks?

Non esiste ciurma più leggendaria in One Piece di quella di Roger. I suoi membri si sono caricati nel tempo di quella valenza simbolica di cui solo le più grandi icone della pirateria possono farsi testimoni. Al punto che anche due semplici mozzi come Buggy e Shanks sono diventati degli Imperatori. Ma qual è la reale natura del rapporto che li lega?

Seppur non abbiamo incluso i due fuorilegge nella lista dei pirati più forti della ciurma di Roger visti in One Piece, dal momento che ai tempi erano solamente dei giovani apprendisti, è chiaro che le (straordinarie) evoluzioni a cui sono andati incontro nel corso del manga li ha portati non solo a ritagliarsi uno spazio nevralgico negli intrecci dell'opera, ma ne ha determinato una centralità assoluta nei rapporti di forza su cui si fonderà l'immagine futura del Nuovo Mondo. Ma come tipico delle strategie narrative di Eiichiro Oda, è probabile che i sentimenti (o meglio, i risentimenti) su cui i due ex commilitoni hanno delineato i canoni della loro amicizia/inimicizia, ritorneranno a giocare un ruolo importante nella saga finale del manga, soprattutto per quel che riguarda l'individuazione della rotta per Laugh Tale, e la successiva conquista dell'isola.

In tal senso, comprendere cosa ha scatenato l'animosità tra i due Imperatori, e soprattutto se tale inimicizia di fondo sottende degli sviluppi radicali per il ritrovamento futuro del One Piece, può rivelarsi importante ai fini della narrazione. Anche perché i due, controllando delle zone di influenza sempre più estese nel Nuovo Mondo, per poter affermare il proprio dominio dovranno, prima o poi, sovrapporre le loro traiettorie, ed entrare in opposizione diretta. E l'esito di un'ipotetica battaglia sarà sì determinato dalla scala dei valori in campo (su cui, per adesso, appare anche difficile ponderare, se non addirittura stabilire un'eventuale gerarchia) ma anche dalla capacità di metabolizzare i dissapori che li hanno divisi.

Se Buggy e Shanks daranno vita ad uno scontro mortale o addirittura ad una possibile alleanza non è (almeno per adesso) ipotizzabile, ma è chiaro che se entrambi desidereranno conquistare il titolo di Re dei Pirati (tanto che la Cross Guild di Buggy potrebbe individuare l'ultimo Poneglyph di One Piece) il passaggio naturale per farlo sarà proprio il superamento dell'avversario, e quindi la neutralizzazione dell'altro. Un fattore, che a ragion di logica, sarà motivato dalle ambizioni dei due pirati, piuttosto che dalla natura di un'inimicizia impossibile da governare.

Il pomo della discordia è da individuare proprio nel periodo in cui i due Imperatori si trovavano sull'equipaggio di Roger. Dopo che il Capitano aveva abbordato una nave e depredato i nemici del Frutto Bara Bara no Mi (di tipo Paramisha, come abbiamo osservato nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le tipologie di Frutti del Diavolo viste in One Piece) ecco che il futuro comandante della Cross Guild coglie l'occasione per rivendere il manufatto ed arricchirsi. Ma nel momento in cui il giovane Buggy tenta di fuggire dalla Oro Jackson, aiutato dal buio della notte, viene colto in flagrante da Shanks, portando così l'amico prima ad inghiottire per sbaglio il Frutto, e poi ad affogare in acqua a causa della sua improvvisa allergia al mare.

Da qui il rapporto tra i due ha conosciuto un progressivo deterioramento, e seppur la questione non sembri poi così drammatica, agli occhi di Buggy l'intervento dell'ex compagno è apparso come una violazione imperdonabile. Del resto, sappiamo quanto il percorso del clown si sia diramato in One Piece all'insegna di una commistione di ambizione ed orgoglio, tanto da spingere il pirata prima a rifiutare l'invito di Shanks ad unirsi alla sua ciurma, e poi a costruirsi un equipaggio a sua immagine e somiglianza, in modo da poter conquistare il futuro secondo le proprie idee e visioni. Ed è per questo che il dominio del Nuovo Mondo, oltre a passare dalle azioni dei Mugiwara, sarà determinato anche dalla volontà dei due ex alleati di mettere da parte l'animosità che li ha divisi, oppure di continuare ad inseguire la rotta dell'opposizione reciproca.