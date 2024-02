ONE PIECE, qual è il segreto di Barbanera? La verità potrebbe sconvolgere la serie!

I misteri di ONE PIECE continuano a infittirsi, piuttosto che a dileguarsi. A gettare un velo di nebbia sull'opera è stata una precisa conversazione avvenuta nel capitolo 1107 del manga. Qual è il segreto di Barbanera? Quello che si nasconde dietro il capitano dei pirati di Barbanera potrebbe sconvolgere la storia della serie!

L'Incidente di Egghead si avvicina alla fine, ma la Saga dell'Isola del Futuro continua a regalare spettacolo. Con un Buster Call in arrivo, i Mugiwara sono impegnati in un furioso scontro con l'Ammiraglio Kizaru e l'Astro Saturn. Tuttavia, quando questi viene allontanato da una raffica di pugni di Rufy Gear 5th, i pirati di Barbanera compaiono all'interno del Laboratorio di Vegapunk.

Anche i pirati di Barbanera partecipano all'Incidente di Egghead di ONE PIECE. Abbiamo visto Catarina Devon, trasportata dai warp di Van Augur, avvicinarsi a Saint Jaygarcia Saturn e poi fuggire dopo che la pirata ex prigioniera di Impel Down tocca il Gorosei. Durante questo incontro fugace, tra i pirati e l'Astro si svolge una conversazione a dir poco misteriosa.

In ONE PIECE 1107 Catarina Devon ammette di seguire gli ordini di Teach poiché "speciale", un'affermazione a cui Saturn aggiunge un "proprio come la sua stirpe". Cosa significano quelle parole? L'Astro fa riferimento alla D. nascosta nel suo nome, oppure ad altro? Barbanera potrebbe essere legato in qualche modo al Secolo Vuoto?

Ad aver rivelato la verità su Teach ai Gorosei potrebbe essere stato Shanks, che con loro conferì proprio per parlare di "un certo pirata". Ma che cosa sanno Shanks e gli Astri su di lui? Secondo alcune teorie di ONE PIECE, Barbanera potrebbe essere il figlio nascosto di Rocks D. Xebec. Anche durante il flashback su God Valley Eiichiro Oda ha mantenuto il riserbo sull'identità del rivale di Roger e il motivo potrebbe essere proprio quello. Che Barbanera e Xebec si somiglino? Al momento i dubbi su Teach sono numerosissimi, ma presto l'autore di ONE PIECE sarà costretto a svelarci la verità.