ONE PIECE: qual è la storia di Kaido? Ecco il suo passato tra inizi e pirati Rocks

Si sa ancora poco del passato dei quattro imperatori. Soltanto Big Mom, alias Charlotte Linlin, è stata parzialmente conosciuta meglio rispetto agli altri a causa del flashback narrato durante la saga di Whole Cake Island, che ha mostrato il passato della donna più forte di ONE PIECE. Con la saga di Onigashima, adesso è il turno di Kaido.

L'imperatore ha fatto parte dei pirati Rocks in passato, ma non si sapeva molto altro su di lui. Il capitolo 1049 di ONE PIECE però parte dall'inizio e rivela la storia di Kaido. Kaido è nato nel regno di Vodka, un'area della Rotta Maggiore sotto il giogo dei Draghi Celesti a cui devono pagare continuamente dei tributi. Il regno è in rovina e solo il più forte sopravvive: Kaido ne ha fatto un mantra e, a soli dieci anni, si è già distinto per la violenza. Il ragazzo viene poi catturato dai soldati del re e ceduto alla marina per evitare di dover pagare un altro tributo ai Draghi Celesti.

Tuttavia Kaido riesce a fuggire dalla nave della marina e, vagabondando, si ritrova a farsi un nome, una taglia da 70 milioni e ad arrivare su Hachinosu. Lì incrocia Barbabianca e ha il suo primo contatto con i pirati Rocks, di cui poi diventerà uno dei membri più famosi. Con la sconfitta a God Valley, la ciurma si smembra e Kaido inizia a reclutare persone. Incontra King e Higurashi Kurozumi col quale stringe un patto. Inizia poi il suo dominio su Wano con Orochi, fino ad arrivare poi ai giorni nostri, in cui ha atteso l'arrivo di Joy Boy.

Ci sono ancora dei punti oscuri da narrare in ONE PIECE, chissà se Eiichiro Oda continuerà a sviluppare il passato di questo imperatore.