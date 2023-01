ONE PIECE: qual è la nuova taglia di Boa Hancock? Il valore della principessa pirata

I membri della Flotta dei Sette hanno sempre avuto un valore che sembrava basso rispetto a quello di altri pirati. Questo perché, all'ingresso nell'organizzazione, la taglia viene completamente congelata dalla marina e quindi non viene più aggiornata. Le cose però sono completamente cambiate in ONE PIECE dopo il Reverie.

I pirati della Flotta dei Sette hanno completamente perso i loro diritti a causa di una scelta epocale, abbracciata però da tutte le nazioni che hanno subito angherie proprio da questi pirati che potevano navigare impunemente per i mari. Per questo le taglie della Flotta dei Sette sono state riviste completamente. Ci sono le nuove taglie di Drakul Mihawk e Crocodile, sicuramente arriveranno anche quelle di altri personaggi che per ora non sono stati ancora rivisti.

E considerata la situazione, qual è la nuova taglia di Boa Hancock? 80 milioni di berry è soltanto un ricordo di un'era in cui la principessa serpente era molto più giovane e meno pericolosa, ma nel tempo il suo potere si è ampliato notevolmente. Durante la battaglia di Amazon Lily raccontata in un flashback alla fine della saga di Wano, è stato rivelato che Boa Hancock ha una taglia di 1.659.000.000 Berry. L'aumento è stato quindi enorme, di circa 18 volte il valore precedente. Considerato l'aumento, Boa Hancock si conferma essere una delle piratesse più importanti di ONE PIECE ma anche uno dei pirati più pericolosi in generale, secondo marina militare e governo mondiale.

È possibile che il valore aumenti ancora in vista di qualche altro combattimento, mentre adesso si attende di conoscere la taglia ufficiale di altri pirati che sono rimasti bloccati in questo limbo per anni e anni dalla loro introduzione.