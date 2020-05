ONE PIECE: Qual è il 'tesoro più grande' per Eiichiro Oda?

Tutti noi, nel bene o nel male, abbiamo un "ONE PIECE", un tesoro di cui non possiamo minimamente fare a meno. Che siano amici, una famiglia, una persona cara o semplicemente un oggetto, ognuno di noi è legato a qualcosa. Ma a cosa è legato, invece, l'autore del manga più venduto al mondo, Eiichiro Oda?

Nonostante il contenuto del ONE PIECE resti tuttora un mistero, proprio come il significato della "D.", sono tantissime le teorie in merito. Una delle quali, anche in virtù della mitologia legata alla spada "Grifone", trova in Shanks addirittura una sorta di fantomatico custode del tesoro. Ad ogni modo, in occasione di una vecchia SBS, l'angolo di botta e risposta tra il sensei e i fan, Oda ha rivelato il contenuto del proprio personale "ONE PIECE". La risposta in questione, dunque, recita quanto segue:

"Il mio tesoro? Certo, il contenuto non siete altro che voi, i miei lettori!"

Una risposta che appare alquanto banale ma che certifica nuovamente l'affetto che lega i milioni di appassionati al sensei, ormai parte integrale di una passione che lo spinge da oltre vent'anni a continuare il racconto di una storia che ha rivoluzionato l'intera industria editoriale. Ma a proposito del manga, sapevate che il capitolo 980 ha nascosto un brillante easter egg a Pokémon GO?



E per voi, invece, qual è il tesoro più grande che esiste? Diteci la vostra, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.