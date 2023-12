One Piece: qual è la vera natura del Frutto di Bonney?

Da quando è iniziato il flashback su Kuma, pochi personaggi hanno catalizzato l'attenzione dei lettori di One Piece come Jewelry Bonney. Il motivo è sicuramente da ricondurre alla tragica storia che la figlia di Orso ha alle spalle, ma molta della sua popolarità la dobbiamo al particolarissimo potere che la caratterizza.

Come rivelato da Oda in calce al volume 107, Il Frutto del Diavolo di tipo Paramisha posseduto da Bonney ha delle peculiarità assolute: il Toshi Toshi no Mi (il cui nome è traducibile, più o meno, come “Età Età”) non solo mette a disposizione del suo possessore un'ampia varietà di poteri, ma risulta assolutamente funzionale in un combattimento, anche in un contesto di ipotetica inferiorità numerica.

L'abilità di mutare l'età anagrafica degli avversari appare già di per sé temibile, e gli effetti li abbiamo visti proprio su Sabaody, con i marines che si trasformavano improvvisamente in figure cadaveriche o in anziani, perdendo il loro vigore combattivo. Ma il potere nevralgico del Frutto Toshi Toshi no Mi di Bonney risiede nelle numerose ramificazioni a cui si presta.

Tra le abilità primarie figura indubbiamente quella della “Distorsione Futura”, cioè la capacità della ragazza di trasformarsi in una versione alternativa di sé stessa, in modo da utilizzare il particolare potere che contraddistingue il suo omologo/clone futuristico. È in questo modo che su Egghead l'abbiamo vista assumere le forme mastodontiche dei Bucanieri, nonostante Bonney non abbia alcun legame di discendenza con la razza in questione, essendo - come sappiamo – solamente la figlia adottiva (e non biologica) di Kuma.

Ed è proprio su questo potere, oltre a quello “dell'Esperienza di quasi morte” che induce negli avversari la paura di morire, che bisognerebbe soffermare per un attimo l'attenzione. Nel capitolo 1101 Bonney, per liberarsi dal giogo di Alpha, si è di fatto servita di un attacco simile al Gear Third di Rufy, quasi avesse replicato per un istante la forma e le abilità di Nika. Ora non sappiamo se a 9 anni Bonney fosse consapevole della natura della mossa, ma di certo tale potere potrebbe comportare delle conseguenze radicali.