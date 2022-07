ONE PIECE, qual è la vera natura del Frutto del Diavolo di Rufy? Arriva una risposta

Negli ultimi mesi, Eiichiro Oda ha gettato una vera e propria bomba in ONE PIECE. C'è stata una trasformazione tale che ha scosso i pilastri stessi dell'opera, un cambio di paradigma sui quali molti appassionati del manga si stanno ancora scervellando. Ovviamente si tratta del Gear Fifth di Monkey D Rufy usato a Onigashima.

Il risveglio del Frutto del Diavolo di Rufy è stata una vera e propria scossa e ha sollevato domande sullo status del frutto in sé. Infatti, come raccontato dai Cinque Astri di Saggezza, il protagonista di ONE PIECE non è in possesso di un Paramisha, bensì di uno Zoo Zoo. Eppure, come notato da Kaido, il risveglio di Rufy lo ha portato a combattere come se avesse sia uno Zoo Zoo che un Paramisha, in pratica un frutto speciale.

Qual è la vera classificazione del Frutto Gom Gom di Rufy? Ebbene, secondo i dati di Road to Laugh Tale, gli schemi riassuntivi pubblicati da Shueisha su Weekly Shonen Jump, il frutto Hito Hito modello Nika rientrerebbe sia nella categoria Paramisha che in quella Zoo Zoo mitologico. Infatti il Road to Laugh Tale specifica entrambi i nomi del frutto ed entrambe le caratteristiche, non sciogliendo quindi adeguatamente il nodo.

Potrebbe non essere una risposta definitiva oppure esserlo. Bisognerà pertanto che Eiichiro Oda prenda una decisione e la spieghi all'interno di ONE PIECE.