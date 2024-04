One Piece: qual era il vero obiettivo di Catarina Devon e Van Augur su Egghead?

Agli occhi di Barbanera, ogni azione o strategia messa in campo nel corso di One Piece, non nasce da una pura casualità, ma è finalizzata a rispondere alle esigenze più recondite del suo animo. E anche la missione che l'Imperatore ha affidato a Catarina Devon e Van Augur su Egghead è da intendere come una manifestazione dei suoi stessi obiettivi di conquista.

L'approdo dei due pirati sull'isola del Futuro, eviscerato da Oda in chiusura del capitolo 1107, ha catalizzato l'attenzione dei lettori, sia per la nebulosità degli intenti qui manifestati da due commilitoni di Teach, sia per ciò che tale azione allude in riferimento alle fantasie imperialiste del loro Capitano. Del resto, sappiamo che Barbanera potrà realizzare in One Piece il suo sogno grazie alla conquista di Hachinosu: o meglio, per mezzo di quel riconoscimento istituzionale a cui vorrebbe votare l'isola, secondo un piano di nazionalizzazione che gli permetterebbe di ritagliarsi una porzione di influenza davvero consistente – e senza precedenti – nel Nuovo Mondo. Anche perché i territori storicamente controllati dai restanti Imperatori, da Shanks fino a predecessori quali Kaido e Big Mom, rifuggono da qualsiasi legittimazione politica, tanto che Elbaf, Wano e Tottoland sono stati sottratti con la forza al controllo governativo, senza quindi ottenere un riconoscimento ufficiale dalle istituzioni.

Da questa prospettiva, proprio l'intervento dei due pirati di Barbanera su Egghead potrebbe configurarsi come una strategia propedeutica per la missione appena illustrata: soprattutto nel caso in cui i due fuorilegge siano riusciti a replicare la configurazione fisica di Saturn. Grazie, infatti, alle peculiarità del Frutto Dog Dog: Modello Volpe a Nove Code (che rientra nella categoria degli Zoan Mitologici, come abbiamo precedentemente osservato nell'articolo su tutte le tipologie di Frutti del Diavolo viste in One Piece), Catarina Devon ha la capacità di “rubare” l'identità degli avversari, e di reiterarne di conseguenza l'aspetto. E dal momento che la comandante del sesto battaglione di Teach necessita del contatto fisico con un soggetto per potergli sottrarre le connotazioni corporee, ecco che l'arrivo improvviso della piratessa su Egghead, coadiuvata dalle capacità di teletrasporto esibite dal commilitone Van Augur, potrebbe essere stato motivato proprio dalla necessità di entrare in possesso dell'identità dell'Astro, in modo da servirsene in futuro per le contrattazioni politiche che porteranno Barbanera a nazionalizzare l'isola dei Pirati.

Ma la sottrazione dell'aspetto fisico del Gorosei potrebbe alludere anche ad un'altra finalità. Dal momento che gli Astri, in quanto figure apicali del Governo Mondiale, hanno la possibilità di esercitare un'influenza su tutta la catena governativa del mondo di One Piece, la possibilità di replicare l'immagine di uno degli emissari di Im, consentirebbe – in questa caso ai commilitoni di Barbanera – di ottenere alcune delle informazioni più essenziali cancellate dagli annali della Storia. E in tal senso, secondo alcuni lettori Teach potrebbe servirsi dell'aspetto di Saturn per accedere, senza ingerenze di alcun tipo, ad Impel Down, e liberare un personaggio come Doflamingo: l'unico che potrebbe metterlo al corrente dei segreti sui Draghi Celesti, di cui Barbanera potrebbe, appunto, servirsi per favorire le trattative Stato-pirati in vista della nazionalizzazione di Hachinosu, oltre alla sublimazione dei suoi piani di conquista.

