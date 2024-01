One Piece: qual è il potenziale di Saturn rispetto a quello dei restanti Astri?

Tra gli antagonisti affrontati dai Mugiwara nel corso di tutto One Piece, nessuno ha assunto un'immagine così eminentemente diabolica e onnipotente come Saturn. In realtà non sappiamo quale sia la reale natura del suo potere, eppure alcuni fattori potrebbero addirittura configurare il Gorosei come il membro "meno formidabile" tra i Cinque Astri.

Un motivo lo possiamo ricondurre all'identità stessa dell'uomo. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo il ruolo esercitato in One Piece dai Cinque Astri di Saggezza, Saturn è il responsabile di tutte le questioni relative alla tutela dello status quo e alla cancellazione di quelle minacce che promettono di compromettere il sistema autarchico di potere su cui i Gorosei ed Im hanno fondato il loro esercizio governativo. E seppur la funzione di Ministro della Difesa lo porta spesso ad entrare in prima persona nel merito dei conflitti più tesi e intensi del Nuovo Mondo, fino a risolvere sia con la forza che con la messa in moto di macchinazioni diaboliche la possibile escalation di tali situazioni, è pur vero che buona parte delle mansioni che è preposto a compiere riguardano lo sviluppo tecnologico delle istituzioni governative, soprattutto in funzione bellica/militarista.

Nel nostro approfondimento su che tipo di scienziato è stato Saturn in One Piece, abbiamo visto come l'Astro abbia dato prova di possedere conoscenze significative in materia robotica e cibernetica, soprattutto nel periodo in cui ha supervisionato la procedura di lobotomizzazione di Kuma, al punto che le reali potenzialità del membro del Gorosei non sarebbero da individuare nel suo (comunque formidabile) campionario di poteri, ma in particolare nelle facoltà intellettive di cui gode l'Astro, e che lo rendono un elemento così centrale e nevralgico nei piani di dominio di Im.

Inoltre, se consideriamo le solite strategie con cui Eiichiro Oda costruisce l'impalcatura narrativa delle saghe nonché gli schemi dei combattimenti che attraversano un determinato arco narrativo, attivando di volta in volta un'escalation progressiva – e quindi lineare - dei pericoli per i Mugiwara, ecco allora che la presentazione di Saturn come nemico “iniziale” del segmento finale del manga potrebbe portare a considerare l'Astro come la minaccia “minore” per i protagonisti, almeno per quanto concerne il campo dei Gorosei. In One Piece, solitamente, più ci si inoltra in una saga, maggiore è l'entità del pericolo che ostacolerà il percorso di Rufy e compagni: un andamento, che se confermato anche nel caso dell'arco narrativo corrente, configurerebbe i restanti Astri di Saggezza quali i villain più temibili – oltre al loro capo – dell'intero racconto.

Seppur Oda non abbia ancora gettato luce sulla reale natura dei poteri dei membri dei Gorosei – i cui Frutti del Diavolo potrebbero essere rivelati in One Piece già nel 2024 – esistono a riguardo alcuni fattori che in una ipotetica scala di valori dei Cinque Astri, potrebbero collocare Saturn nella posizione più subalterna della gerarchia. Uno di questi “indizi” lo potremmo individuare nel nome stesso del Gorosei, che richiama uno dei pianeti più distanti dal sole dell'intera Via Lattea.

Se, in tal senso, il mangaka avesse concepito l'ordine valoriale di questi personaggi secondo la distanza (o la prossimità) dal sole dei pianeti di cui gli Astri portano il nome, ecco allora che da un lato Saturn (cioè Saturno) non occuperebbe il ruolo cardinale tra i Cinque, mentre dall'altro Topman Warcury (mutuato da Mercurio) si configurerebbe come il personaggio più potente del gruppo, seguito a ruota da Ethanbaron V. Nusjuro (Venere), Marcus Mars (Marte) e Sheperd Ju Peter (Giove).