ONE PIECE: ecco qual è il vero potere di Ryokugyu, il nuovo ammiraglio

Gli ammiragli della marina sono sempre stati tre. Un tempo, sotto Sengoku, c'erano Akainu, Kizaru e Aokiji. Due di questi hanno lasciato quella posizione per vari motivi, e pertanto durante il timeskip di ONE PIECE è stato necessario creare nuovi personaggi che potessero occupare quei ruoli. Finalmente è stato presentato Ryokugyu.

La suddivisione della nuova marina di ONE PIECE non aveva ancora permesso di presentare quest'ultimo ammiraglio, l'unico rimasto in ombra finora. Adesso però che la battaglia con Kaido si è conclusa, ha deciso di mostrarsi a Wano per prendersi la testa di Rufy. Il nuovo imperatore dei mari è l'obiettivo dell'ammiraglio che però è stato costretto a fermarsi prima e a usare i suoi poteri.

Così in ONE PIECE 1054 sono stati spiegati bene i poteri del Frutto del Diavolo di Ryokugyu. Aramaki è in possesso di un frutto Logia, il Mori Mori, che significa "Bosco Bosco". Come mostrato chiaramente in alcune tavole, può sfruttare il potere di piante e fiori e può trasformarsi nella natura stessa.

Essendo un Logia quindi può diventare un albero e subisce poco gli attacchi senza Haki. Inoltre, con le radici, è in grado di assorbire l'essenza vitale dei suoi nemici, rendendoli inoffensivi molto in fretta. Un potere sicuramente da tenere d'occhio e da affrontare con attenzione.