One Piece: qual è il vero ruolo dei Cinque Astri di Saggezza?

Da quando è iniziato l'arco di Egghead, molta attenzione è stata posta su Saturn, e per estensione sul gruppo di governanti di cui riflette l'immagine: i Cinque Astri di Saggezza. Dei Gorosei si sa poco, sia sui loro trascorsi passati sia sulle mansioni che sono deputati a svolgere nel loro servizio quotidiano. Ma qual è il loro ruolo in One Piece?

In quanto punti cardinali del Governo Mondiale, gli Astri di Saggezza rappresentato la fonte di autorità più alta nell'universo di One Piece. A loro cinque spetta il compito di delineare le coordinate su cui si fonda l'esistenza quotidiana dei cittadini, e sempre loro sono destinati a controllare che nulla accada al di fuori del sistema socio-politico corrente – e quindi ad agire di conseguenza nel caso qualcosa (o qualcuno) comprometta la linearità dell'ordine mondiale. L'unico (uomo?) a cui rispondono è Im, che dall'alto della sua posizione concepisce e mette in azione le logiche che governano la società, di cui i Gorosei sono i responsabili primari. Non è un caso che i cinque governanti abbiano il controllo su tutte le funzioni e istituzioni principali del Nuovo Mondo, ed è alle loro direttive che devono rispondere organizzazioni quali la Marina, la Cipher Pol, gli (ex) Shichibukai e coloro che li hanno sostituiti, i Seraphim.

E nonostante i membri del Gorosei abbiano delle mansioni trasversali, che vanno dal controllo dell'ordine pubblico ad ogni singolo aspetto che concerne le pratiche legislative, ognuno dei Cinque è deputato ad assolvere delle funzioni specifiche. Se, ad esempio, Saturn si occupa di tutto quel che riguarda la Difesa e lo sviluppo tecnologico in funzione bellica, i restanti quattro – seppur occupandosi trasversalmente di tutte le funzioni di cui abbiamo appena parlato – hanno dei compiti perlopiù diversi. A Marcus Mars spetta la supervisione dell'ambiente; Topman Warcury la giustizia; Ethanbaron V. Nusjuro la gestione delle finanze governative, e quindi tutto quel che concerne le materie retributive, come promulgazione e riscossione delle tasse; mentre Sheperd Ju Peter occupa il ruolo di Ministro dell'Agricoltura.

Tutti e cinque, insieme, formano il nucleo legislativo su cui si fonda l'universo di One Piece. Ma come abbiamo visto in precedenza, ognuno di loro ha sì responsabilità e mansioni di natura ben precisa, ma può anche intervenire sulle decisioni di un loro collega, anche nel caso non si tratti del suo particolare orizzonte di competenza. L'importante è che gli Astri rispettino il volere di chi li comanda, la cui parola è dogma, e non può essere contestata né messa in discussione. Questo perché secondo alcuni Im non è solo il personaggio più potente di tutto One Piece, ma è a lui che bisognerebbe (il condizionale è d'obbligo) ricondurre i poteri dei Gorosei.

In realtà non sappiamo la reale origine delle loro abilità, né di quali capacità godano, né tanto meno quale sia il loro vero livello di forza. Ma considerata l'importanza del ruolo che occupano, oltre alla facilità con cui hanno prima intimidito e poi soggiogato Sabo, è lecito supporre che i Gorosei siano iscrivibili a quei personaggi che in One Piece hanno già risvegliato il Frutto, a patto naturalmente che ne abbiano uno.

Ma ciò che contraddistingue veramente la loro identità, quel che rende queste figure così nevralgiche ed influenti per le logiche su cui si struttura il mondo di One Piece, va ritrovato nel modo in cui fungono da cassa di risonanza delle necessità – e quindi degli ordini – di Im. Nel momento in cui l'autorità massima del Governo Mondiale ha visto i ricercatori di Ohara come un problema per la salvaguardia del sistema di potere di cui egli è il referente assoluto, ecco che i Cinque Astri si sono immediatamente attivati per ordinare la distruzione dell'isola, così come su Egghead è stato lo stesso Saturn a farsi carico del compito di liquidare Vegapunk e i Mugiwara, nell'istante in cui questi ultimi hanno iniziato a presentare una minaccia ai piani diabolici di Im.