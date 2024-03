ONE PIECE, qual è il villain più memorabile (per il momento) dell'opera?

Sono tanti i fan di One Piece che si sono appassionati all'opera di Eiichiro Oda grazie a dei villain carismatici ed intriganti come Crocodile, Doflamingo ed Ener. Ma quali sono i nemici che hanno segnato maggiormente One Piece? Parliamone senza filtri, ma occhio agli spoiler che seguiranno! e

Un buon villain di One Piece deve possedere diverse caratteristiche per essere ricordato con affetto dalla community. Deve avere un design iconico, dei poteri interessanti, ma soprattutto una personalità magnetica e/o subdola, manipolatrice che renda chiara ed evidente la necessità che venga fermato e sconfitto da qualcuno.

Un ottimo esempio è proprio quel Crocodile, già citato in apertura. Questo pirata freddo e calcolatore si è finto un eroe ad Alabasta, pur essendo la causa scatenante di una siccità nazionale, ed è riuscito, già in una delle prime saghe dell'opera, a presentarsi come uno stratega dal grande carisma, dal design intrigante e con un potere legato alla sabbia che si sposava alla perfezione con il setting dell'arco narrativo. Tra l'altro, Crocodile è tornato recentemente in auge con il suo ingresso nella Cross Guild di One Piece, destinata ad ampliarsi.

Parlando di Ener, invece, ci troviamo di fronte ad un'entità dalle fattezze quasi divine che stupisce per il proprio aspetto, decisamente distintivo rispetto ad altri villain, e per la minaccia che rappresenta per la ciurma di Rufy e per il suo stesso popolo, a Skypiea. La sua immensa presunzione fu anche la sua rovina in battaglia contro il pirata di gomma.

Anche i due ex-Imperatori del Mare, Big Mom e Kaido, sono due villain degni di questo nome, grazie alla loro potenza soverchiante, a delle abilità e personalità uniche (soprattutto nel caso di Big Mom) e agli scontri mozzafiato che hanno saputo regalarci, con Kaido vs Luffy in One Piece che è stato lo scontro più lungo della storia degli anime.

Su tutti però, c'è un villain che, a nostro avviso, svetta ancora incontrastato: Doflamingo. Spietato, inquietante, maestro dell'inganno e provvisto di abilità terrificanti, il sovrano di Dressrosa è probabilmente il prototipo del villain perfetto. Qual è il vostro villain preferito? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione commenti!