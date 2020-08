ONE PIECE: ecco quando il 95° numero del manga giungerà in Italia

Quella di ONE PIECE è indubbiamente una tra le epopee cartacee e animate più famose e importanti dell'industria, un franchise che nel corso di questi decenni ha saputo conquistare milioni e milioni di fan grazie ai suoi personaggi splendidamente caratterizzati e per una storia tanto affascinante quanto appassionante.

Come molti tra voi sicuramente sapranno, oramai il brand è giunto al tanto chiacchierato arco narrativo di Wano, occasione propizia che ha permesso a Oda di far scontrare la nostra ciurma di pirati preferita con un mondo a loro completamente nuovo, sia per cultura che per tecniche di combattimento e di condotta. Come facilmente prevedibile, la produzione ha velocemente immerso il pubblico in questo mondo dal gusto spiccatamente orientale, conquistandolo completamente.

Ebbene, recentemente Star Comics ha rivelato che il tanto atteso 95° numero di ONE PIECE è oramai in dirittura d'arrivo anche sul suolo italiano, una notizia che saprà fare la felicità di moltissimi lettori. Secondo quanto annunciato, il numero verrà rilasciato nelle fumetterie, edicole, librerie e store online dal 2 settembre 2020 al costo di 4,30 euro.

In questo nuovo volume, la ciurma di Cappello di Paglia si ritroverà nella situazione di dover radunare tutti i propri alleati per attaccare l'Isola degli Orchi. Tra gli schieramenti nemici, però, Kaido si sta preparando a modo suo per lo scontro dando forma a un'alleanza che potrebbe avere enormi ripercussioni per il futuro dell'intero mondo.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente Eiichiro Oda ha svelato quali sono le sue scene preferite di ONE PIECE. Inoltre, in questi ultimi giorni è stato ufficialmente svelato a che punto siamo con l'epopea di ONE PIECE e, conseguentemente, quanto manca al chiacchieratissimo finale.