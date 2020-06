ONE PIECE: ecco quando partiranno le riprese del live-action

Nell'ultima uscita di Production Weekly, il magazine ha riportato ulteriori dettagli sulla produzione del live-action di ONE PIECE, un progetto carico di aspettative, su cui è impegnato in prima persona lo stesso Eiichiro Oda.

Apprendiamo che, a meno di complicazioni impreviste, le riprese della serie Netflix avranno inizio il 31 Agosto, precisamente a Cape Town - in Sud Africa. Il report, inoltre, specifica che il termine è fissato per l'8 Febbraio.

A supervisione del progetto ci sono i produttori Marty Aldestein, Becky Clements e - come anticipavamo in apertura - Eiichiro Oda. Ciò che al momento rimane avvolto da una cortina di fumo è la composizione del cast.Non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale in merito, complici anche le difficoltà dell'ultimo periodo, perciò possiamo solamente lavorare d'immaginazione.

Lo show seguirà cronologicamente la serie animata, quindi il primo arco narrativo ad essere trasposto sarà l'East Blue, dove faremo la conoscenza di due membri iconici della ciurma - Roronoa Zoro e Nami. Le aspettative sono inevitabilmente alte, tuttavia - il coinvolgimento dell'autore e le ambizioni creative dimostrate dai produttori - testimoniano la volontà di realizzare un prodotto di assoluta qualità.

