ONE PIECE: quando comincia Egghead nell'anime? C'è una data

Con l'elezione di un nuovo Shogun in ONE PIECE 1078, la Saga del Paese di Wano è vicinissima alla fine anche nell'anime di ONE PIECE. A qualche passo dall'epilogo dell'arco narrativo che ha visto i Mugiwara contrapporsi a ben due Imperatori, però, in rete era emersa una cattiva notizia, quella che l'anime si sarebbe fermato.

Il lungo e leggendario scontro tra Rufy e Kaido giunge al termine con ONE PIECE 1076. La battaglia per la liberazione di Wano ha avuto fine, ma al termine di questo arco narrativo mancano ancora alcuni dettagli importanti. Momonosuke ha saggiamente deciso di non aprire le frontiere del paese dei samurai, impedendo al Governo Mondiale di fare la sua mossa, ma Yamato ha affermato di volersi unire ai Mugiwara.

Con la Saga di Wano agli sgoccioli, gli spettatori erano già proiettati verso il prossimo arco, che come sanno i lettori del manga porterà Cappello di Paglia e i suoi pirati a Egghead. Era tuttavia emersa in rete una notizia secondo cui ONE PIECE sarebbe entrato in pausa dopo la fine di Wano. Secondo altri, invece, la serie di TOEI Animation sarebbe proseguita con dei contenuti originali per non incorrere nel rischio di avvicinarsi troppo agli ultimi capitoli del manga. Ebbene, non sarà così.

Stando a quanto riportato dall'affidabile @pewpiece, dopo Wano non ci saranno filler. L'anime di ONE PIECE proseguirà con l'adattamento di Egghead. Il prossimo arco è conosciuto con il nome di Saga dell'Isola del Futuro e comincerà con l'episodio 1085. Senza pause ulteriori, ONE PIECE 1085 dovrebbe venire trasmesso il 26 novembre 2023.