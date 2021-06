ONE PIECE: ecco quando dovrebbe uscire l'episodio 1000 dell'anime

Pochi titoli godono del successo, della longevità e della straordinaria popolarità di ONE PIECE. Il capolavoro di Eiichiro Oda ha oltrepassato la soglia dei 1000 capitoli già da qualche mese e attualmente il sensei sta orchestrando la storia in attesa del gran finale della guerra di Wano.

Per quanto riguarda il fronte anime, invece, quando avremo modo di vedere l'episodio 1000 di ONE PIECE? Attualmente TOEI Animation sta adattando con molta calma i capitoli del manga e ciascuna puntata copre all'incirca una percentuale tra il 50 e il 70% di ciascun capitolo, una dilatazione narrativa dettata soprattutto dalla necessità di non accavallare troppo le scadenze della serie televisiva con quella della controparte cartacea.

Ad ogni modo, attualmente lo studio non ha programmato solo i prossimi 4 episodi di ONE PIECE, ma anche la data nella quale dovremmo vedere il n°1000. Il sito della Tokyo Marathone, infatti, ha confermato nuovamente che l'evento speciale dovrebbe ricadere al 17 ottobre su Fuji TV e, di conseguenza, l'episodio 996 di ONE PIECE sarà slittato di una settimana. Salvo ulteriori rimandi, dunque, vedremo l'episodio 1000 il prossimo 21 novembre 2021. Non sappiamo quale capitolo sarà adattato, presumibilmente il 989 dal momento che le prossime puntate adatteranno i capitoli 975 e 976.

