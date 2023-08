ONE PIECE: quando esce l'episodio 1074? Il Gear 5th sta per tornare

La battaglia per la libertà del Paese di Wano ha raggiunto il suo culmine. Kaido e Rufy si stanno scambiando gli ultimi colpi, il loro scontro finirà presto. Tuttavia, ONE PIECE è entrato in pausa e salterà la trasmissione settimanale prevista per il 27 agosto 2023. Al posto di una nuova puntata, arriverà un riassuntivo degli ultimi eventi.

Risvegliato il potere sopito del suo Frutto del Diavolo, Rufy si è lanciato all'assalto di Kaido dimostrando le spettacolari capacità del Gear 5th in ONE PIECE 1073. Questa sua nuova forma, che ha come unico limite la fantasia dell'utilizzatore, permette a Cappello di Paglia di pareggiare le abilità dell'Imperatore e addirittura prendersi gioco di lui. Rufy sembra avere una possibilità concreta di vittoria, soprattutto considerando che i suoi amici sono riusciti a liberare Onigashima dalle fiamme che avvolgevano la struttura. La Toon Force del Gear 5th vista negli ultimi episodi di ONE PIECE sta per mettere fine alla battaglia, ma l'anime va incontro a una pausa.

Il prossimo episodio di ONE PIECE non rispetterà la normale trasmissione settimanale. Dopo gli immensi sforzi compiuti per animare il Gear 5th , TOEI Animation si ferma. Il 27 agosto arriverà infatti uno speciale recap di questa parte della battaglia. Per l'episodio 1074 di ONE PIECE i fan dovranno ancora aspettare. La battaglia continuerà, ma la prossima settimana. ONE PIECE 1074 debutterà in simulcast streaming su Crunchyroll il 3 settembre 2023.

Fulcro della prossima puntata sarà Momonosuke, al quale Yamato sta chiedendo di creare delle nuvole di fuoco per sorreggere il volo di Onigashima. Kaido si sta indebolendo e le sue nuvole reggeranno ancora per poco. Se l'Imperatore venisse sconfitto, la fortezza cadrebbe in mare causando la morte di tutti i samurai e i pirati presenti.