ONE PIECE, quando esce il prossimo capitolo 1099? Data di uscita e schedule di Oda

Come spesso accade ultimamente ONE PIECE si prende diverse pause tra un capitolo e l'altro, non mantenendo più quindi i ritmi di uno a settimana come era abitudine in passato. Quando uscirà però il capitolo 1099 del manga di Eiichiro Oda? Cerchiamo di capirlo assieme con le ultime timeline e l'uscita eventuale del 1100.

Dopo un capitolo 1098 problematico a livello di disegni, per cui Eiichiro Oda ha anche chiesto scusa ai fan di ONE PIECE dato che le pagine sono state pubblicate in maniera non definitiva, è tempo di guardare al 1099 sperando che l'incompiutezza del precedente sia soltanto una tantum nella lunghissima serializzazione del manga.

Al momento la data di uscita del capitolo 1099 di ONE PIECE è fissata per il 26 novembre, dopo la pausa di una settimana dal capitolo precedente. Data che ci aspettiamo ormai venga mantenuta visto lo stop, e che potrebbe portare il capitolo successivo, il 1100 in arrivo ai primi di dicembre.

Diverse timeline però riportano una pausa anche per il capitolo 1100, fissato addirittura all'11 dicembre, mentre il 1101 dovrebbe uscire la settimana dopo con il 1102 di ONE PIECE di nuovo in pausa che quindi slitterà più avanti.

Viste le ultime pause di Eiichiro Oda per ONE PIECE non si può fare troppo affidamento su timeline definite nelle settimane passate, dato che sembra che il mangaka possa cambiare i piani da un momento all'altro per riuscire a incastrare tutto.

E secondo voi Oda riuscirà a rispettare una timeline definita oppure no? Quanto state aspettando il prossimo capitolo? Diteci la vostra, noi vi lasciamo alle teorie sull'uomo con la cicatrice di fuoco menzionato anche nell'anime di ONE PIECE.