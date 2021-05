ONE PIECE, quando escono i nuovi episodi doppiati in italiano? Facciamo il punto

Dopo anni di interminabile attesa, ricchi solo di silenzi e domande, è stato finalmente annunciato che ONE PIECE tornerà presto con con i nuovi episodi in lingua italiana. La conferma arriva direttamente da Emanuela Pacotto, doppiatrice di Nami, e stando alle ultime informazioni condivise dal cast sembra che non manchi molto al ritorno dell'anime.

Ma dove eravamo rimasti? In Italia, l'ex studio di doppiaggio Merak Film ha doppiato 578 episodi di ONE PIECE nell'arco di diciassette anni, con l'ultima puntata datata 10 febbraio 2018. L'ultima saga adattata è quella degli uomini pesce, e subito dopo l'arrivo della ciurma nel Nuovo Mondo, sono stati doppiati altri quattro episodi dedicati al lungometraggio ONE PIECE Film: Z.

Da quel 10 febbraio il silenzio, con repliche su repliche delle vecchie puntate e nessuna risposta da parte di Mediaset. Questo fino al 26 marzo 2021. Emanuela Pacotto, infatti, ha annunciato che sia ONE PIECE che Naruto: Shippuden sarebbero tornati presto con i nuovi episodi, e il secondo è già pronto a sostituire My Hero Academia nella programmazione serale di Italia 2, a partire da mercoledì 26 maggio alle 21:00.

ONE PIECE invece rimane un'incognita, ma fortunatamente il cast ci hanno lasciato qualche indizio. Ad oggi, infatti, sappiamo che Maurizio Merluzzo sostituirà Oliviero Corbetta nel doppiaggio di Doflamingo, informazione che conferma implicitamente l'adattamento dell'intera saga di Punk Hazard, composta da 50 nuovissimi episodi. Con un po' di fortuna il nuovo studio potrebbe aver deciso di iniziare a doppiare anche la Saga di Dressrosa, di cui Doflamingo è il principale antagonista, per un totale di ben 172 puntate da trasmettere nel corso dei prossimi anni.

Per quanto riguarda la data d'uscita, invece, tutto dipende dal periodo in cui sono iniziati i lavori. Emanuela Pacotto ha rivelato ai fan di essere tornata in cabina di doppiaggio solo di recente, ma considerando che la localizzazione di Naruto: Shippuden è già stata completata e revisionata, è possibile che i lavori su ONE PIECE si trovino già a buon punto.

Il post pubblico di Maurizio Merluzzo, inoltre, ci conferma che il casting è stato completato e di conseguenza possiamo essere ottimisti per una release nel 2021, magari in autunno. In alternativa, non è da escludere che tra gli impegni con Naruto e la situazione Covid la distribuzione possa slittare di qualche mese. Lo studio difficilmente aspetterà di aver completato il doppiaggio di tutti gli episodi prima di iniziare la trasmissione, quindi riceveremo sicuramente nuove notizie prima della fine dell'anno.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del ritorno di ONE PIECE? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!