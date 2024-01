ONE PIECE: quando escono i prossimi capitoli? Le uscite di gennaio 2024

La Saga di Egghead è vicinissima alla fine in ONE PIECE, ma il manga creato da Eiichiro Oda sta vivendo un periodo in cui la sua serializzazione procede a ritmo blando. Quando usciranno i prossimi capitoli di ONE PIECE? Facciamo chiarezza sulla situazione di fine gennaio 2024 stando attenti agli spoiler.

Complici le vacanze natalizie, le pause del sensei Oda e quelle della rivista Weekly Shonen Jump, in ben più di un mese sono usciti appena 3 capitoli del manga. Si parla di circa un capitolo ogni 14 giorni:

ONE PIECE 1101 – 10 dicembre '23;

ONE PIECE 1102 – 24 dicembre '23;

ONE PIECE 1103 – 5 gennaio '24.

Ma ora che le feste sono finite la pubblicazione tornerà alla normalità? L'uscita del capitolo 1104 di ONE PIECE è regolarmente prevista per domenica 21 gennaio 2024 su MangaPlus. Scopriremo se il colpo di Kuma andrà a segno e se l'Astro di Saggezza Saint Saturn verrà sconfitto dalla furia vendicativa del Tiranno.

Successivamente, stando a quanto indicato dall'insider @ScotchInformer, non ci saranno pause. Ciò vuol dire che ONE PIECE 1105 arriverà il 28 gennaio 2024. Questo sarà l'ultimo capitolo del mese e non sappiamo ancora se la serie proseguirà regolarmente anche la settimana successiva. Dunque, l'uscita di ONE PIECE 1106 per il 4 febbraio 2024 resta ancora in dubbio.