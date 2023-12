ONE PIECE: quando finirà l'incidente di Egghead? L'ultimatum dell'autore

L'arco narrativo dell'incidente di Egghead del manga di One Piece sta raggiungendo il suo climax negli ultimi capitoli. Il creatore della serie, Eiichiro Oda, ha rivelato che l'arco terminerà prima di quanto i lettori si sarebbero mai aspettati. Attenzione, verranno fatti spoiler sugli ultimi eventi di One Piece.

Il manga è attualmente nelle fasi finali di un flashback che esplora il passato di Bartholomew Kuma in One Piece, il quale è stato sottoposto a esperimenti da parte del Dr. Vegapunk. Una volta che il flashback sarà concluso, la storia tornerà ai giorni nostri per concentrarsi sui combattimenti contro i Marines.

Mentre l'anime di One Piece si prepara ad adattare l'arco narrativo dell'incidente di Egghead nel nuovo anno, il manga potrebbe portare i Cappelli di Paglia verso nuove avventure già nel 2024. In un messaggio rivolto ai fan durante la Jump Festa, Oda ha anticipato che Rufy e i suoi compagni lasceranno Egghead entro la fine dell'anno e si dirigeranno verso un'isola tanto attesa.

"L'ultimo anno è stato impegnativo per molti personaggi", ha detto Oda. "Il mondo di One Piece è diventato un posto davvero terrificante! Se Rufy e gli altri riusciranno a lasciare Egghead sani e salvi, dovrebbero andare su quell'isola. Ho anche considerato l'idea di non farli approdare su quell'isola, ma non penso che riuscirei a fermare Rufy. Se succede, ci sarà una lotta per quella cosa. E alla fine, finalmente accadrà. La battaglia tra quel personaggio e quel personaggio potrebbe portare a risvolti inaspettati!"

L'autore non ha rivelato la data precisa dell'epilogo dell'incidente di Egghead, ma queste anticipazioni significano che i fan possono aspettarsi non solo la fine di quest'arco, ma anche un altro periodo di transizione prima che i Cappelli di Paglia arrivino alla loro destinazione finale.