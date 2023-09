ONE PIECE, quando inizia la prossima saga dopo Wano nell'anime?

Lo scontro tra Luffy e Kaido è giunto al termine in ONE PIECE 1076. Dopo quasi duecento episodi, la lunga battaglia per la libertà del Paese di Wano ha avuto fine. I Mugiwara, i Pirati di Hearts e Kidd, e i Nove Foderi Rossi sono riusciti a donare nuova speranza al popolo dei samurai, caduto nella disperazione con la morte di Oden.

Il combattimento sulla Cima della Cupola Teschio è concluso. A Onigashima ben due Imperatori sono stati battuti. Kaido e Big Mom non potranno più dominare i mari come hanno fatto per lungo tempo. Ma ora che cosa succederà nell'anime di ONE PIECE?

La Saga di Wano non è ancora ufficialmente giunta al termine. Con l'uscita di ONE PIECE 1078 a Wano verrà eletto un nuovo shogun che avrà il dovere di riportare il sole in un paese caduto vittima dei loschi affari di Kaido e Orochi. L'episodio 1077 di ONE PIECE, al momento l'ultimo trasmesso, adatta il capitolo 1050 del manga di Eiichiro Oda. Considerando che l'arco narrativo nel Paese di Wa ha ufficialmente fine con il capitolo 1057, al termine di questa saga potrebbero mancare ancora cinque puntate o poco più. In base a ciò, la prossima saga dell'anime di ONE PIECE potrebbe cominciare nel mese di novembre 2023.

Prima del gran finale di Wano, gli spettatori assisteranno ancora a due grandi eventi. Il primo riguarda ancora il paese dei samurai, che riceverà una visita inaspettata. Il secondo, invece, riguarda la nomina dei nuovi Imperatori e la creazione di una particolare organizzazione criminale. Dopodiché avrà ufficialmente il via la Saga Finale di ONE PIECE, che porterà i Mugiwara ad affrontare in primis l'arco narrativo dell'Isola del Futuro.