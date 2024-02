One Piece: quando rivedremo in azione la Grande Flotta di Rufy?

Un elemento in One Piece che legittima culturalmente un Imperatore, è la dimensione del suo equipaggio, il numero di affiliati che sono disposti a sacrificare le loro vite pur di tutelare gli interessi del proprio comandante. Se Rufy occupa un ruolo centrale nel Nuovo Mondo, una parte lo si deve alla sua Grande Flotta. Ma quando la rivedremo in azione?

La tavola su cui si è chiuso (ormai anni fa) il capitolo 800 si è caricata nel tempo di una valenza sempre più simbolica: del resto l'anticipazione (tipica delle metodologie narrative del mangaka, come abbiamo osservato nei tre dettagli di One Piece che rivelano le capacità di foreshadowing di Oda) di un futuro “incidente” con cui uno degli affiliati di Cappello di Paglia cambierà per sempre i destini dei Mugiwara – e forse dei rapporti di forza nel mondo della pirateria – ha stregato le menti dei lettori: anche perché, fino ad ora, tale soluzione non solo è rimasta in sospeso, ma non ha alluso (almeno per adesso) ad un alcun evento in particolare, nonostante nel corso delle ultime quattro saghe siano già stati codificati molti degli sviluppi nevralgici su cui si fonderà il segmento finale del manga.

È a partire da queste considerazioni, che l'ostinazione con cui Eiichiro Oda ha neutralizzato qualsiasi ipotesi formata dai lettori su un possibile intervento della Grande Flotta di Rufy negli archi post-Dressrosa, ci ha portato a considerare come gli affiliati dei Mugiwara non siano destinati ad esercitare un'influenza cardine nella delineazione degli intrecci – al di là dell'incidente a cui prenderanno parte – almeno non nel breve futuro dell'opera. E se infatti non abbiamo incluso nessuno dei membri della Flotta tra i 5 personaggi che giocheranno un ruolo radicale nel 2024 di One Piece, il motivo è da ritrovare sì nelle funzioni subalterne a cui sono stati confinati i suoi esponenti, ma soprattutto nelle logiche stesse con cui il mangaka ha costruito – e poi risolto – i segmenti narrativi delle ultime saghe. Che cozzano con la natura degli interventi di cui sono stati protagonisti queste figure.

Seppur a Dressrosa molti dei membri della Flotta sono stati coinvolti in combattimenti uno contro uno (si pensi agli scontri Bartolomeo/Gladius, Cavendish/Dellinger o Hajrudin/Machvise) che hanno consentito ai Mugiwara di gestire, con maggiore autonomia, le battaglie a cui dovevano prendere parte, da Whole Cake Island in poi i destini della ciurma, così come la risoluzione degli eventi, sono passati esclusivamente dalle azioni di chi già si trovava sull'isola. E anche quando i pirati di Cappello di Paglia hanno ricevuto aiuti esterni (come nel caso dell'intervento di Brogi e Dori su Egghead) l'assistenza è transitata dall'avvento di personaggi estranei alla Flotta, che non godono di alcuna connessione con i suoi membri.

Ecco allora che il ritorno degli affiliati di Rufy potrebbe verificarsi – come accaduto per Dressrosa – nel momento in cui la narrazione declinerà il racconto in un'ottica di guerra totale, contraddistinta dall'opposizione di schieramenti talmente vasti ed estesi, da portare Rufy a richiedere la complicità di tutti i suoi alleati. Da questa prospettiva, un loro intervento non sarebbe perciò da includere nel prossimo arco narrativo (con Elbaf che è destinata a diventare la saga-simbolo di One Piece) ma da ricondurre al momento in cui i pirati entreranno, per l'ultima volta, in conflitto con le istituzioni governative. Dando così vita ad una battaglia dalle dimensioni – e dalla posta in palio – senza precedenti.