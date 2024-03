One Piece: quando rivedremo in azione il Vice Ammiraglio Smoker?

Se c'è un elemento che l'avvento delle forme yokai degli Astri in One Piece ha certificato come dogmatico, è l'approdo del racconto in una cornice ancora più nefasta rispetto a quella passata. Un fattore che getta incertezza su tutti i personaggi, soprattutto su quelli "virtuosi" come Smoker che sembrano impossibilitati a ritagliarsi un ruolo nella saga finale.

Da questa prospettiva, uno dei motivi che ci ha spinto ad includere il marine nella lista dei tre personaggi che hanno tradito le aspettative dei lettori di One Piece, è da individuare proprio nella marginalizzazione tempestiva di cui è stato (forse ingiustamente?) oggetto il Vice Ammiraglio, soprattutto in seguito alla progressiva immersione dei Mugiwara nei meandri più oscuri del Nuovo Mondo.

Se ci pensiamo, prima del time-skip il marine era in assoluto il referente primario di giustizia del manga, colui che rappresentava l'immagine di una Marina positiva, non collusa, lontana dalle corruzioni e dal sistema di prevaricazioni concepito da Akainu. Ma dopo Punk Hazard di lui non c'è più stata traccia, come se fosse sparito sotto l'onda dei grandi eventi del Nuovo Mondo, quasi non potesse esercitare una funzione in un contesto dove il sistema (edificante e virtuoso) di valori per cui si è sempre battuto, sembra destinato ad essere brutalmente neutralizzato. Sia in faccia alle nuove logiche su cui si fonda l'istituzione a cui appartiene – vessata anche dalle pressioni esercitate dai Gorosei – sia alla luce delle storture che cadenzano il più ampio orizzonte della pirateria: mai come adesso puntato sull'esercizio di un dominio diabolico, sanguinario, che pretende da chi ne desidera cancellare l'avanzata – quindi dai marine – un cambio di approccio radicale, se si vuole portare il mondo verso un insperato ideale di Giustizia.

Ma è pur vero che nelle Organizzazioni istituzionali, e in particolare nella Marina, si stanno diffondendo sempre più delle istanze (e quindi delle idee) contrarie alla norma, che lascerebbero presagire una sorta di spaccatura interna, o quanto meno una scorporazione dell'istituzione in diversi segmenti. In tal senso, personaggi come Koby o il nonno di Rufy (anche se non si sa ancora quale destino attende Garp in One Piece dopo Hachinosu) presentano una bussola morale pura, tarata su ideali di rettitudine e integrità deontologica, in completa analogia con il sistema valoriale di Smoker. Ecco allora che il Vice Ammiraglio, nel caso in cui Oda decidesse di rendere la Sword un corpo ancora più autonomo ed indipendente, potrebbe allinearsi alle azioni di questi suoi colleghi, in modo da continuare a veicolare la propria visione di giustizia.

Inoltre, come abbiamo visto nell'articolo in cui ci interroghiamo su quando rivedremo in azione in One Piece la grande Flotta di Rufy, è probabile che il ritorno dell'eroico marine si verifichi proprio nel momento in cui la narrazione presenterà (ipoteticamente) un conflitto aperto tra le istituzioni governative e i Mugiwara. Una guerra, questa, che potrebbe assumere un aspetto ancora più drammatico, soprattutto agli occhi di Smoker: proprio perché costringerebbe il Vice Ammiraglio a mettere ulteriormente in discussione l'immagine “corporativista” a cui ha affidato la sua esistenza di marine, portandolo a dubitare sulla natura del ruolo da esercitare in un contesto bellico in cui ogni differenza rischia di essere annullata.

