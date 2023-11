ONE PIECE, quando sapremo qualcosa in più sul passato di Roger?

Uno dei personaggi più affascinanti di tutto ONE PIECE è sicuramente Gol D. Roger, per il semplice fatto che ha ancora parecchi segreti da svelare che si celano tutti nel suo passato: ma quando potremmo rivedere il personaggio in azione?

Inutile fare finta di niente: chi è in pari con il manga di ONE PIECE si aspettava un corposo e denso flashback su God Valley. Elemento per cui ci siamo oltretutto chiesti se per il momento va bene saltare God Valley in ONE PIECE. Eiichiro Oda ha infatti deciso di concentrarsi solo sul passato di Orso Bartholomew facendoci assaggiare l'incidente dell'isola solo per poche pagine.

Ci si aspettava quindi che altri elementi del passato di Roger sarebbero stati svelati proprio durante questo flashback, soprattutto il fatto che proprio a God Valley il pirata aveva trovato uno Shanks bambino.

Invece Oda ci ha tenuti ancora all'oscuro dell'evento, che avrebbe anche spiegato come Roger e Garp si sono alleati contro i Pirati Rocks. A questo punto possiamo immaginare che rivedremo un flashback sul re dei pirati (e magari proprio su God Valley) quando la storia si sposterà nuovamente su Alveare e sul destino di Garp.

Oda potrebbe riprendere il flashback dal punto di vista del marine e allargare il campo parlando appunto di Roger e del combattimento contro Rocks D. Xebec e la sua ciurma, scontro che ogni fan di ONE PIECE desidera vedere ardentemente. Anche perché Rocks e Roger erano fra i pirati più forti del passato di ONE PIECE.

E secondo voi quando rivedremo Gol D. Roger nel manga? Fate le vostre speculazioni nei commenti!