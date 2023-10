ONE PIECE, quando scenderà in campo il grandammiraglio Akainu?

Con l'avanzamento della storia di ONE PIECE, inevitabilmente il manga di Oda si avvicina al finale. Ciò vuol dire che tutti i personaggi più forti inizieranno a scendere in campo piano piano. Alcuni di loro già l'hanno fatto, con la saga di Egghead che ha mostrato velocemente alcune grandi sfide piratesche tenutesi nel Nuovo Mondo.

Tuttavia, anche i marine si stanno mettendo in moto. Insieme al Governo Mondiale, stanno cercando di arginare i nuovi pirati che sono arrivati nella seconda parte della Rotta Maggiore e che si stanno avvicinando pericolosamente al One Piece e non solo. Ci sono infatti tante conoscenze rimaste segrete per secoli proprio per mantenere l'ordine imposto dal Governo Mondiale. Eppure tra pirati, imperatori nuovi e vecchi, rivoluzionari e criminali di vario genere, la marina sta mettendo le sue forze in gioco.

Quando scenderà in campo Akainu? Il grandammiraglio della marina ha da poco combattuto contro Kuma Bartholomew, anche se per pochi secondi. Il modello dei Pacifista è scappato velocemente nonostante le ferite, e quindi il marine non ha dato il meglio di sé. Sicuramente scenderà in campo, ma la sua discesa è lontana. Infatti, è probabile che Akainu si mostrerà soltanto durante la grande guerra finale che Eiichiro Oda sta preparando per l'ultima fase di ONE PIECE. Il manga metterà in gioco tutti i personaggi più forti sullo stesso campo di battaglia, e tra questi ci sarà anche il grandammiraglio.

Per i fan del personaggio quindi sarà sicuramente necessario attendere ancora qualche anno prima di vederlo a piena potenza.