ONE PIECE, quando scopriremo il segreto sul Cappello di Paglia?

Il cappello di paglia di Monkey D. Rufy è il simbolo della serie di Eiichiro Oda e ogni appassionato ne conserva gelosamente una replica nella propria cameretta. Tuttavia, pare che il cappello del protagonista di ONE PIECE non sia solamente un accessorio qualsiasi.

Rufy ricevette il cappello di paglia, suo marchio di fabbrica e origine del suo soprannome, quando era ancora una bambino. Fu un dono di Shanks il Rosso, a cui il protagonista promise di restituirlo quando un giorno sarebbe diventato un grande pirata. Potete rivivere questo momento leggendario di ONE PIECE nella statua che ritrae Luffy e Shanks. Attualmente Rufy deve ancora mantenere fede a questa parola, ma di recente il cappello di paglia ha assunto un nuovo, misterioso significato. Nel capitolo 906 del manga vediamo un grande cappello di paglia nascosto in una stanza gelata di Mary Geoise. Il suo significato è ancora un mistero, ma è chiaro che sia collegato al cappello indossato da Rufy. Quando scopriremo il segreto sul cappello di paglia di Rufy?

Con ONE PIECE che è entrato nel suo arco narrativo finale, verremo travolti da diverse rivelazioni. Con una nuova guerra in arrivo, il segreto sul cappello di Rufy verrà svelato probabilmente nella seconda metà della saga e dunque tra il 2025 e il 2026.



In attesa di certezze, possiamo comunque analizzare l'accessorio dalle sue origini. Come già detto, il cappello di paglia di Rufy in origine non apparteneva a lui. In realtà, il cappello di paglia non era nemmeno di Shanks, che lo ottenne a sua volta dal leggendario re dei pirati. A proposito, sapevate l'identità del figlio di Gol D. Roger in ONE PIECE?

Dunque, il cappello di paglia ora sulla testa di Rufy, una volta era indossato dal re dei pirati Roger. Considerando ciò, è facile supporre che questo oggetto prezioso potrebbe essere legato a doppio filo con il ONE PIECE, il tesoro che tutti i pirati del mondo stanno cercando. Rufy ha la chiave per il ONE PIECE senza nemmeno saperlo?

Al momento, con certezza sappiamo solamente che il cappello di paglia di Rufy è il suo più grande tesoro e che non se ne separerà fino a quando non diventerà il prossimo re dei pirati. Solamente a quel punto, se ne separerà per restituirlo a Shanks il Rosso.