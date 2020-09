ONE PIECE: quando uscirà il capitolo 1000? La risposta di Eiichiro Oda

Il conto alla rovescia è davvero partito. Tra poche settimane, infatti, ONE PIECE riuscirà finalmente a raggiungere una delle soglie che vantano appena pochi manga in Giappone, ovvero quota mille capitoli di serializzazione. Lo staff dietro il capolavoro di Eiichiro Oda ha già iniziato il countdown, ma quando uscirà il numero in questione?

Ormai in procinto dell'uscita del capitolo 992, la saga di Wano si avvicina sempre di più al suo culmine, prossimo a chiudere uno degli archi narrativi più importanti finora dell'intera storia. Oda, infatti, ha iniziato a incollare i pezzi del grande puzzle della trama che, nella prossima saga, darà il via alla Grande Guerra che imperverserà in ONE PIECE.

Ma prima di ciò, il sensei dovrà raggiungere l'ambita meta dei 1000 capitoli di serializzazione, una cifra imponente che vantano appena pochi manga. Recentemente, inoltre, in occasione del commento rilasciato questa settimana per Weekly Shonen Jump, l'autore ha nuovamente parlato del traguardo:

"Siccome le procedure sono state modificate a causa del Covid, stiamo tentando di pubblicare 3 capitoli ogni 4 settimane o 2 capitoli ogni 3. l'obiettivo, in ogni caso, è raggiungere il capitolo 1000 entro la fine dell'anno".

Stando alle sue parole, dunque, è strettamente probabile che Oda abbia in mente un capitolo esplosivo per la millesima uscita del manga. E voi, invece, cosa vi aspettate dal capitolo 1000 di ONE PIECE? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.