ONE PIECE: quando vedremo il Gear Fifth? Un indizio nel nuovo capitolo

Stiamo entrando nelle fasi finali del climax della Saga di Wano in ONE PIECE e, con essa, alla conclusione dello scontro tra Luffy e Kaido. L'esito della battaglia appare ancora incerto, tuttavia, stando un recente indizio, a breve potremmo assistere al nuovo power-up del protagonista.

Da ormai qualche settimana si parla del Gear Fifth di Luffy, lo stesso Eiichiro Oda si è sempre mostrato piuttosto ambiguo a riguardo per giocare con l'hype dei suoi fan. Ad ogni modo, in rete qualcuno ha anche provato a teorizzare in cosa potrebbe consistere l'eventuale Gear 5, tra chi suppone in un power-up più legato alla sfera spirituale e chi, invece, è convito che vada a modificare le caratteristiche della pelle.

Un utente, dunque, ha riscontrato all'interno del capitolo 1042 di ONE PIECE quello che sembrerebbe essere un indizio circa l'imminente arrivo del power-up per il capitano dei Mugiwara nei prossimi capitoli. Una ferita sul volto di Luffy, infatti, assomiglia ad una serie di kanji in Giappone che sarebbero riconducibili letteralmente proprio al termine "Gear 5". Ovviamente questa si tratta solo di una speculazione, tuttavia raramente il sensei lascia questi indizi senza alcun intento alle spalle.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo curioso dettaglio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.