ONE PIECE: quando vedremo in scena gli altri Astri di Saggezza?

Chi è in pari con il manga di ONE PIECE sa che uno degli Astri di Saggezza è entrato in gioco in prima persona sul campo di battaglia. Ma come e quando potremmo vedere gli altri in azione? Proviamo a fare qualche ipotesi assieme.

Jaygarcia Saturn è al momento impegnato contro la ciurma di Luffy e la possibilità che possa essere sconfitto e addirittura ucciso è concreta, soprattutto ora che è terminato il flashback su Orso Bartholomew. Infatti ecco data di uscita e teorie del capitolo 1103 di ONE PIECE.

Se così dovesse succedere ci possiamo immaginare un intervento molto più diretto dei restanti Astri di Saggezza, colpiti al cuore e per la prima volta in difficoltà per quanto riguarda il gruppo.

Non sarà poi ovviamente facile eliminarli tutti, e chissà se Eiichiro Oda vorrà dividerli facendolo uno per uno oppure ricreare una situazione tipo Marineford vedendoli scontrarsi in gruppo (o a piccoli gruppi) contro per esempio l'Armata rivoluzionaria.

Perché se Saturn viene ucciso le possibilità sono che qualcuno di loro intervenga di nuovo in prima persona per vendicarlo o comunque tentare di capire cosa sia successo oppure che si chiudano ancora di più nella loro "torre d'avorio" entrando in azione soltanto quando vengono minacciati direttamente.

Certo è che in ONE PIECE li vedremo tutti combattere visto che ognuno di loro ha un potere specifico che verrà mostrato in azione.

E secondo voi quando toccherà agli altri Astri di Saggezza? Fate le vostre previsioni nei commenti, noi vi lasciamo a tutti i personaggi di ONE PIECE che potrebbero aver già risvegliato il frutto.