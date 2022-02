ONE PIECE, quando verrà adattato il capitolo 1000?

L'adattamento anime di ONE PIECE si sta avvicinando, seppur molto lentamente, alla controparte cartacea ed attualmente poco più di 40 capitoli separano il fronte manga da quello televisivo. Ad ogni modo, la rivista ha svelato quando uscirà l'episodio che adatterà il capitolo 1000.

A distanza di nemmeno 24 ore dall'annuncio di un episodio speciale di ONE PIECE, che adatterà originalmente e non il primo incontro tra Ace e Yamato, la casa editrice Shueisha compie un secondo annuncio tramite le pagine della rivista Weekly Shonen Jump. Ebbene, dunque, il capitolo 1000 di ONE PIECE sarà adattato nell'episodio 1015 previsto al debutto il 27 marzo.

La pagina promozionale rilasciata dall'editore aggiunge inoltre una frase d'accompagnamento che recita: "Finalmente è giunto il momento dello scontro finale tra Luffy Cappello di Paglia e Kaido". Non sappiamo se TOEI Animation abbia in serbo qualcosa di speciale per l'occasione, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità in merito all'argomento.

E voi, invece, che aspettative avete per l'episodio 1015 di ONE PIECE che darà il via allo scontro finale tra Luffy e Kaido? Diteci cosa ne pensate con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata agli spoiler completi del capitolo 1041 di ONE PIECE.