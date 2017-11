One Piece: a quanto ammonterà, in futuro, la taglia del nostro Rufy?

La serie anime diprosegue con l'arco narrativo di, più o meno in linea con il manga - che, però, è molto più avanti con la narrazione delle vicende della saga che vede contrapposti i Pirati di Cappello di Paglia a quelli di. Nell'ultimo episodio della serie c'è un dettaglio interessante sulla taglia di

Attenzione possibile Spoiler

Il protagonista e Nami, infatti, sono imprigionati dai Pirati di Big Mom in una gabbia all'interno della Biblioteca del Prigioniero. I due stanno cercando di convincere i loro nemici a liberarli e, a lato della gabbia, possiamo visionare le biografie di Rufy e Nami. Tra le pagine del libro, in caratteri romaji, possiamo notare un dettaglio riguardante la taglia sulla testa del nostro capitano.

Sulle pagine, infatti, possiamo leggere che la taglia di Rufy ammonterebbe a 5.000.000.000 di Berry... si tratta sicuramente di un errore della Toei Animation, poiché nessun pirata esistente e conosciuto nell'universo di One Piece possiede una taglia di 5 miliardi di Berry e ci sembra davvero troppo presto, per il nostro protagonista, per battere un simile record - alla luce anche del fatto che, dopo i fatti di Dressrosa, l'ammontare sulla testa di Rufy è stato recentemente aggiornato a 500.000.000 di Berry, quindi lo zero in più potrebbe davvero essere un errore.

Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di un piccolo easter egg o di una previsione, da parte di disegnatori e animatori della Toei, circa la taglia finale che potrebbe raggiungere Rufy in futuro: il nostro è destinato, entro la fine dell'opera, a diventare il Re dei Pirati, dunque potrebbe sul serio raggiungere vette che mai nessuno prima d'ora è riuscito a scalare.